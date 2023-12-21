https://sputnikarabic.ae/20231221/قناة-تلفزيونية-بولندية-تتوقف-عن-البث-بسبب-خلافات-سياسة-حادة-1084319825.html
قناة تلفزيونية بولندية تتوقف عن البث بسبب خلافات سياسة حادة
قناة تلفزيونية بولندية تتوقف عن البث بسبب خلافات سياسة حادة
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الخميس، بتوقف القناة الإخبارية الرئيسية في البلاد "TVP.info" عن البث لليوم الثاني على التوالي، بسبب خلال بين السلطات الحاكمة... 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T05:14+0000
2023-12-21T05:14+0000
2023-12-21T05:14+0000
العالم
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وأقال وزير الثقافة والتراث الوطني، يوم أمس الأربعاء، رؤساء مجالس إدارة التلفزيون البولندي والإذاعة البولندية ووكالة الأنباء البولندية، وكذلك مجالسهم الإشرافية. في الوقت نفسه، قام الوزير بتعيين مجالس إشرافية جديدة، التي ستقوم بتعيين مجالس إدارة جديدة لوسائل الإعلام العامة.ولفتت وسائل الإعلام أنه بدلاً من القناة الإخبارية التلفزيونية البولندية، يتم بث قناة "tvp1"، والتي تعرض بشكل أساسي الأفلام الروائية، والموقع الإخباري التابع للتلفزيون البولندي غير متاح أيضًا. وفي وقت سابق، اعتمد مجلس النواب البولندي قرارًا بشأن استعادة القانون والنظام، وكذلك بشأن حياد ونزاهة وسائل الإعلام العامة ووكالة الصحافة البولندية. ولم يشارك أكثر من 100 نائب من حزب القانون والعدالة الحاكم حتى وقت قريب في التصويت حيث توجهوا إلى مقر حزب "TVP" للاحتجاج. وقرر النواب الوقوف أمام مكتب القناة لمنع السلطات من السيطرة عليه. وبدوره، أعلن رئيس المجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعي "KRRiT"، ماسيج سوييرسكي، أن تصرفات السلطات الجديدة في البلاد غير قانونية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/بولندا-تضع-شرطا-تاريخيا-لقبول-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1082932443.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قناة تلفزيونية بولندية تتوقف عن البث بسبب خلافات سياسة حادة
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الخميس، بتوقف القناة الإخبارية الرئيسية في البلاد "TVP.info" عن البث لليوم الثاني على التوالي، بسبب خلال بين السلطات الحاكمة والمعارضة حول إدارتها.
وأقال وزير الثقافة والتراث الوطني، يوم أمس الأربعاء، رؤساء مجالس إدارة التلفزيون البولندي والإذاعة البولندية ووكالة الأنباء البولندية، وكذلك مجالسهم الإشرافية.
في الوقت نفسه، قام الوزير بتعيين مجالس إشرافية جديدة، التي ستقوم بتعيين مجالس إدارة جديدة لوسائل الإعلام العامة.
ولفتت وسائل الإعلام أنه بدلاً من القناة الإخبارية التلفزيونية البولندية، يتم بث قناة "tvp1"، والتي تعرض بشكل أساسي الأفلام الروائية، والموقع الإخباري التابع للتلفزيون البولندي غير متاح أيضًا.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس النواب البولندي قرارًا بشأن استعادة القانون والنظام، وكذلك بشأن حياد ونزاهة وسائل الإعلام العامة ووكالة الصحافة البولندية. ولم يشارك أكثر من 100 نائب من حزب القانون والعدالة الحاكم حتى وقت قريب في التصويت حيث توجهوا إلى مقر حزب "TVP" للاحتجاج.
وقرر النواب الوقوف أمام مكتب القناة لمنع السلطات من السيطرة عليه. وبدوره، أعلن رئيس المجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعي "KRRiT"، ماسيج سوييرسكي، أن تصرفات السلطات الجديدة في البلاد غير قانونية.