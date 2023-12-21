https://sputnikarabic.ae/20231221/مشاهد-لإطلاق-قمر-صناعي-عسكري-روسي-إلى-المدار-فيديو--1084339484.html
مشاهد لإطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار... فيديو
مشاهد لإطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار... فيديو
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إطلاق قمر صناعي عسكري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى المدار بنجاح. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T15:31+0000
2023-12-21T15:31+0000
2023-12-21T15:50+0000
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام": "أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانغيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم "سويوز-1.2 بي" الحاملة للقمر الصناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية".وأوضح البيان أن القمر أرسل إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع "سويوز_2.ب1"، وتم إطلاقه اليوم الخميس من قاعدة بليسيتسك الفضائية، تمام الساعة 11:48 بتوقيت موسكو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد لإطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار... فيديو
15:31 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 15:50 GMT 21.12.2023)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إطلاق قمر صناعي عسكري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى المدار بنجاح.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام": "أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانغيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم "سويوز-1.2 بي" الحاملة للقمر الصناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وأوضح البيان أن القمر أرسل إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع "سويوز_2.ب1"، وتم إطلاقه اليوم الخميس من قاعدة بليسيتسك الفضائية، تمام الساعة 11:48 بتوقيت موسكو.