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https://sputnikarabic.ae/20231221/مشاهد-لإطلاق-قمر-صناعي-عسكري-روسي-إلى-المدار-فيديو--1084339484.html
مشاهد لإطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار... فيديو
مشاهد لإطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار... فيديو
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إطلاق قمر صناعي عسكري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى المدار بنجاح. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام": "أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانغيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم "سويوز-1.2 بي" الحاملة للقمر الصناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية".وأوضح البيان أن القمر أرسل إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع "سويوز_2.ب1"، وتم إطلاقه اليوم الخميس من قاعدة بليسيتسك الفضائية، تمام الساعة 11:48 بتوقيت موسكو.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاهد لإطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار... فيديو

15:31 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 15:50 GMT 21.12.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب "كورا" خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.
إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب كورا خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إطلاق قمر صناعي عسكري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية إلى المدار بنجاح.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، المنشور على قناتها الرسمية في "تلغرام": "أطلق الطاقم القتالي لقوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية، من قاعدة بليسيتسك الفضائية (منطقة أرخانغيلسك)، مركبة الإطلاق متوسطة الحجم "سويوز-1.2 بي" الحاملة للقمر الصناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وأوضح البيان أن القمر أرسل إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع "سويوز_2.ب1"، وتم إطلاقه اليوم الخميس من قاعدة بليسيتسك الفضائية، تمام الساعة 11:48 بتوقيت موسكو.
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