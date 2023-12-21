https://sputnikarabic.ae/20231221/مصر-الدول-المطلة-على-البحر-الأحمر-تتحمل-مسؤولية-حماية-حرية-الملاحة-1084330880.html

مصر: الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة

مصر: الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن بلاده تواصل التعاون مع شركائها لتوفير ‏ظروف مناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.‏ 21.12.2023, سبوتنيك عربي

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وأكد في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، بالقاهرة، أن "الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وتابع شكري: "نعمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة".من ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في المؤتمر الصحفي، إنه يجب تأمين الملاحة في البحر الأحمر حتى لا تتأثر سلاسل الإمداد.وأضاف: "نحذر من خطورة مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ويجب منع ذلك تماما".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن تحمل اسم "عملية حارس الازدهار" لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وقال إنها "مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشأت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر". وبحسب المهام المعلنة عن العملية فإنها ستتولى "مواجهة التحديات الأمنية، وضمان حرية الملاحة ومنع استهداف السفن العابرة من مضيق باب المندب"، وسيكون نطاق عمل القوات المشاركة في العملية هو جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.وردت "أنصار الله" على الإعلان الأمريكي بالتأكيد أنها رفضت التواصل المباشر مع واشنطن بهذا الشأن، وقالت إن ردها العسكري سيكون غير مسبوق وأنه سيتم إغراق السفن الأمريكية وتحويل البحر الأحمر إلى مقبرة لها إذا أقدمت واشنطن على أي عمل عسكري ضد، مؤكدة مواصلة استهداف السفن المتجهة لإسرائيل أيا كانت جنسيتها حتى تتوقف الحرب في غزة.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.يذكر أن حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن وصلت إلى أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف مصاب.

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