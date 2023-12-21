https://sputnikarabic.ae/20231221/مصر-340-طائرة-و6-سفن-محملة-بمساعدات-دولية-لسكان-غزة-وصلت-العريش-حتى-الآن-1084344589.html

مصر: 340 طائرة و6 سفن محملة بمساعدات دولية لسكان غزة وصلت العريش حتى الآن

مصر: 340 طائرة و6 سفن محملة بمساعدات دولية لسكان غزة وصلت العريش حتى الآن

أعلن محافظ شمال سيناء المصرية، عبد الفضيل شوشة، اليوم الخميس، أن شمال سيناء أصبحت وجهة لكل المساعدات الدولية، حيث يتم بسرعة تجهيزها وتنقل لمعبر رفح لتصل إلى... 21.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-21T18:54+0000

2023-12-21T18:54+0000

2023-12-21T18:57+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شوشة، أن "إجمالي عدد الطائرات التي نقلت مساعدات لقطاع غزة، واستقبلها مطار العريش وصلت إلى 340 طائرة".وأضاف شوشة: "توجد الآن أيضا على رصيف ميناء العريش البحري الجديد 4 سفن من فرنسا وإيطاليا والإمارات وتركيا، وسفينتين تحملان مستشفيات طبية من إيطاليا وفرنسا".وأوضح المسؤول المصري أن "شمال سيناء أصبحت وجهة لكل المساعدات ويتم بسرعة تجهيزها وتنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة".وتابع شوشة، بالقول: "نعمل على إنشاء منطقة خدمات لوجستية لتخزين المساعدات وغيرها وظهير ميناء العريش البحري سيعمل كمناطق لوجستية للتخزين للمساهمة في مواجهة أي طارئ بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والوقوف على 3 أماكن للاختيار ما بينها".وأفاد بأنه "حتى الآن وصل إلى الجانب المصري من معبر رفح قادمين من قطاع غزة 777 مصابا لتلقي العلاج بينهم 21 حالة في مستشفى العريش العام و371 حالة حُوّلَت إلى مستشفيات أخرى". ومضى، قائلا: "تم أمس نقل 2 حالة من المصابين من السفينة الفرنسية المخصصة مستشفى لاستقبال المصابين ومنها نُقلا إلى مستشفى المعادي عن طريق طائرة مروحية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.

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طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار