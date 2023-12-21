https://sputnikarabic.ae/20231221/منصة-إكس-تتعرض-لانقطاع-مزمن-1084324104.html
منصة "إكس" تتعرض لانقطاع مزمن
منصة "إكس" تتعرض لانقطاع مزمن
شهدت منصة "إكس" (تويتر سابقا) اضطرابات واسعة النطاق في العمل ضمن عدد من دول العالم. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T09:30+0000
2023-12-21T09:30+0000
2023-12-21T09:30+0000
العالم
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ووفقًا لبيانات من موقع "Downdetector" الإلكتروني، الذي يراقب حالات الفشل وإغلاق موارد الإنترنت الشائعة أن الأعطال بدأت على منصة "إكس" عند الساعة الثامنة صباحا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من حالات الفشل في الولايات المتحدة - نحو 47.4 ألف مستخدم.كما وردت تقارير عن مشكلات واسعة النطاق من كندا وبريطانيا واليابان وأستراليا والهند وعدد من البلدان الأخرى.ويشكو معظم المستخدمين من أعطال في التطبيق والموقع الإلكتروني وكذلك أخطاء عند الاتصال بالخادم.
https://sputnikarabic.ae/20231130/إذهب-للجحيم-بنفسكماسك-يعلق-على-الشركات-الراغبة-بسحب-إعلاناتها-من-إكس-1083617575.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
منصة "إكس" تتعرض لانقطاع مزمن
شهدت منصة "إكس" (تويتر سابقا) اضطرابات واسعة النطاق في العمل ضمن عدد من دول العالم.
ووفقًا لبيانات من موقع "Downdetector" الإلكتروني، الذي يراقب حالات الفشل وإغلاق موارد الإنترنت الشائعة أن الأعطال بدأت على منصة "إكس" عند الساعة الثامنة صباحا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من حالات الفشل في الولايات المتحدة - نحو 47.4 ألف مستخدم.
كما وردت تقارير عن مشكلات واسعة النطاق من كندا وبريطانيا واليابان وأستراليا والهند وعدد من البلدان الأخرى.
ويشكو معظم المستخدمين من أعطال في التطبيق والموقع الإلكتروني وكذلك أخطاء عند الاتصال بالخادم.