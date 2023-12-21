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https://sputnikarabic.ae/20231221/منصة-إكس-تتعرض-لانقطاع-مزمن-1084324104.html
منصة "إكس" تتعرض لانقطاع مزمن
منصة "إكس" تتعرض لانقطاع مزمن
شهدت منصة "إكس" (تويتر سابقا) اضطرابات واسعة النطاق في العمل ضمن عدد من دول العالم. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T09:30+0000
2023-12-21T09:30+0000
العالم
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ووفقًا لبيانات من موقع "Downdetector" الإلكتروني، الذي يراقب حالات الفشل وإغلاق موارد الإنترنت الشائعة أن الأعطال بدأت على منصة "إكس" عند الساعة الثامنة صباحا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من حالات الفشل في الولايات المتحدة - نحو 47.4 ألف مستخدم.كما وردت تقارير عن مشكلات واسعة النطاق من كندا وبريطانيا واليابان وأستراليا والهند وعدد من البلدان الأخرى.ويشكو معظم المستخدمين من أعطال في التطبيق والموقع الإلكتروني وكذلك أخطاء عند الاتصال بالخادم.
https://sputnikarabic.ae/20231130/إذهب-للجحيم-بنفسكماسك-يعلق-على-الشركات-الراغبة-بسحب-إعلاناتها-من-إكس-1083617575.html
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منصة "إكس" تتعرض لانقطاع مزمن

09:30 GMT 21.12.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET"إكس" الشعار الجديد لموقع التغريدات "تويتر"
إكس الشعار الجديد لموقع التغريدات تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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شهدت منصة "إكس" (تويتر سابقا) اضطرابات واسعة النطاق في العمل ضمن عدد من دول العالم.
ووفقًا لبيانات من موقع "Downdetector" الإلكتروني، الذي يراقب حالات الفشل وإغلاق موارد الإنترنت الشائعة أن الأعطال بدأت على منصة "إكس" عند الساعة الثامنة صباحا، حيث تم تسجيل أكبر عدد من حالات الفشل في الولايات المتحدة - نحو 47.4 ألف مستخدم.
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"إذهب للجحيم بنفسك"...ماسك يعلق على الشركات الراغبة بسحب إعلاناتها من "إكس"
30 نوفمبر, 09:19 GMT
كما وردت تقارير عن مشكلات واسعة النطاق من كندا وبريطانيا واليابان وأستراليا والهند وعدد من البلدان الأخرى.
ويشكو معظم المستخدمين من أعطال في التطبيق والموقع الإلكتروني وكذلك أخطاء عند الاتصال بالخادم.
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