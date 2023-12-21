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نتنياهو: على "حماس" الاستسلام أو الموت
نتنياهو: على "حماس" الاستسلام أو الموت
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه على حركة "حماس" خيار الاستسلام أو الموت. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T16:45+0000
2023-12-21T16:45+0000
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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن نتنياهو عرضه لخيار بسيط على حركة حماس، ممثلا في "الاستسلام أو الموت. ليس لديهم ولن يكون لديهم أي خيار آخر"، على حد زعمه.ومساء أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا مستمرون في الحرب على قطاع غزة حتى النهاية للقضاء على "حماس".ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش مستمر في الحرب على غزة حتى النهاية، حتى القضاء على حركة "حماس" حتى النصر، حيث شدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الحرب على غزة، وأنه يمكن لبلاده القضاء على "حماس" وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في القطاع، مدعيا أن أمام عناصر حركة "حماس"، الاستسلام أو الموت.وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن "وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه للقاهرة، خلال أيام"، وقال النخالة، في بيان له، إن "الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة، التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية، سبل وقف العدوان وصفقة تبادل".فيما وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، أيضا، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.وأوضح بيان لحركة حماس أن "الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

نتنياهو: على "حماس" الاستسلام أو الموت

16:45 GMT 21.12.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه على حركة "حماس" خيار الاستسلام أو الموت.
ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن نتنياهو عرضه لخيار بسيط على حركة حماس، ممثلا في "الاستسلام أو الموت. ليس لديهم ولن يكون لديهم أي خيار آخر"، على حد زعمه.
ومساء أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا مستمرون في الحرب على قطاع غزة حتى النهاية للقضاء على "حماس".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
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12:29 GMT
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش مستمر في الحرب على غزة حتى النهاية، حتى القضاء على حركة "حماس" حتى النصر، حيث شدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الحرب على غزة، وأنه يمكن لبلاده القضاء على "حماس" وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في القطاع، مدعيا أن أمام عناصر حركة "حماس"، الاستسلام أو الموت.
وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن "وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه للقاهرة، خلال أيام"، وقال النخالة، في بيان له، إن "الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة، التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية، سبل وقف العدوان وصفقة تبادل".
فيما وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، أيضا، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأوضح بيان لحركة حماس أن "الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".
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أمس, 15:38 GMT
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
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