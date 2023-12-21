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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231221/هجوم-روسي-موسع-على-مواقع-أوكرانية-محصنة-قبل-تطهيرها-بريا-فيديو-1084323438.html
هجوم روسي موسع على مواقع أوكرانية محصنة قبل تطهيرها بريا... فيديو
هجوم روسي موسع على مواقع أوكرانية محصنة قبل تطهيرها بريا... فيديو
عمدت القوات الروسية في إحدى تكتيكاتها خلال العملية العسكرية الخاصة إلى أسلوب التمهيد المدفعي المخول لتحرير مواقع العدو من قبل المشاة. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T08:57+0000
2023-12-21T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام قوات المظليين الروس باقتحام معقل آخر للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غرب أرتيوموفسك.ويظهر بالفيديو تدمير سلاح المدفعية والطائرات من دون طيار لخنادق وأوكار قوات كييف تباعا.خلال الاستطلاع الجوي لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، اكتشف المظليون أسلحة نارية للعدو ومراكز مراقبة، وقامت المدفعية الروسية باستهدافها وتدمير الأهداف التي تم تحديدها بواسطة أطقم الطائرات المسيرة. وبعد إحباطهم معنويات العدو، استولى المظليون من عدة اتجاهات على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك قاموا بتطهير كامل للنقطة، وفر العدو الأوكراني تاركا جرحاه وقتلاه خلفه.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

هجوم روسي موسع على مواقع أوكرانية محصنة قبل تطهيرها بريا... فيديو

08:57 GMT 21.12.2023
هجوم روسي موسع على مواقع أوكرانية قبل تطهيرها بريا
هجوم روسي موسع على مواقع أوكرانية قبل تطهيرها بريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
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عمدت القوات الروسية في إحدى تكتيكاتها خلال العملية العسكرية الخاصة إلى أسلوب التمهيد المدفعي المخول لتحرير مواقع العدو من قبل المشاة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام قوات المظليين الروس باقتحام معقل آخر للقوات المسلحة الأوكرانية شمال غرب أرتيوموفسك.
ويظهر بالفيديو تدمير سلاح المدفعية والطائرات من دون طيار لخنادق وأوكار قوات كييف تباعا.
خلال الاستطلاع الجوي لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، اكتشف المظليون أسلحة نارية للعدو ومراكز مراقبة، وقامت المدفعية الروسية باستهدافها وتدمير الأهداف التي تم تحديدها بواسطة أطقم الطائرات المسيرة.

وبعد إحباطهم معنويات العدو، استولى المظليون من عدة اتجاهات على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك قاموا بتطهير كامل للنقطة، وفر العدو الأوكراني تاركا جرحاه وقتلاه خلفه.
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