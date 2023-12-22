https://sputnikarabic.ae/20231222/أطباء-عسكريون-روس-يجرون-عملية-معقدة-لاستئصال-مقذوف-متفجر-من-ظهر-جندي-فيديو-1084365155.html

أطباء عسكريون روس يجرون عملية معقدة لاستئصال مقذوف متفجر من ظهر جندي... فيديو

أطباء عسكريون روس يجرون عملية معقدة لاستئصال مقذوف متفجر من ظهر جندي... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لقيام أطباء روس باستخراج مقذوف قابل للانفجار من ظهر جندي روسي أصيب في إحدى المعارك على محور كوبيانسك. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T12:04+0000

2023-12-22T12:04+0000

2023-12-22T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الجيش الروسي

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واضطر الأطباء لارتداء سترات واقية من الرصاص، بسبب حقيقة أن المقذوف يمكن أن ينفجر أثناء الجراحة، وكانت العملية ناجحة، وصحة المقاتل بخير، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن فريقًا من الأطباء العسكريين من جيش دبابات الحرس الأول التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، نفذ عملية معقدة لإزالة فتيل قاذفة قنابل يدوية "إف أو جي" تم إطلاقها، من الأنسجة الرخوة لظهر جندي.وقالت الوزارة في بيان: "دمرت راجمات "أوراغان" التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تجمعات لمدرعات تتبع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كشفها الاستطلاع على محور كوبيانسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاع-الروسية-راجمات-أوراغان-تدمر-تجمعات-للمدرعات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1084353660.html

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روسيا, العالم, الجيش الروسي