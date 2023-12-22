https://sputnikarabic.ae/20231222/أمريكا-تمنع-مجلس-الأمن-الدولي-من-اعتماد-قرار-يدعو-إلى-تعليق-فوري-للأعمال-العدائية-1084374074.html
أمريكا تمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية
أمريكا تمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بعدم سماح الولايات المتحدة لروسيا بتعديل القرار بشأن تسهيل توسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي إلى تعليق... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T18:05+0000
2023-12-22T18:05+0000
2023-12-22T18:05+0000
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وأوضح المراسل أنه وفقا لنص القرار: "دعا مجلس الأمن الدولي إلى" تعليق عاجل للأعمال العدائية "، وكذلك "خطوات عاجلة نحو وقف دائم للأعمال العدائية".أصرّت الولايات المتحدة على إجراء عدد من التعديلات على النص، ونتيجة لذلك أصبحت الصياغة في المسودة أكثر ليونة.وبالتالي، اقترح نيبينزيا أن يعود إلى القرار للصياغة التي تدعو إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية".وصوتت 10 دول لصالح التعديل، فقط الولايات المتحدة كانت ضده، وامتنعت سويسرا وبريطانيا العظمى وألبانيا واليابان عن التصويت، لذا لم يتم قبول التعديل.
https://sputnikarabic.ae/20231222/تقرير-الموساد-الإسرائيلي-يعتزم-اغتيال-3-قادة-فلسطينيين-1084372308.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا تمنع مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بعدم سماح الولايات المتحدة لروسيا بتعديل القرار بشأن تسهيل توسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.
وأوضح المراسل أنه وفقا لنص القرار: "دعا مجلس الأمن الدولي إلى" تعليق عاجل للأعمال العدائية "، وكذلك "خطوات عاجلة نحو وقف دائم للأعمال العدائية".
أصرّت الولايات المتحدة على إجراء عدد من التعديلات على النص، ونتيجة لذلك أصبحت الصياغة في المسودة أكثر ليونة.
في النسخة النهائية للقرار، يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقط إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وتوسيع نطاقها، وكذلك لتهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية بشكل مستدام".
وكما ذكر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فإن "الولايات المتحدة تحتاج، تحت العبارة الخبيثة حول "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية"، لإطلاق العنان لأيدي إسرائيل لمزيد من القصف العشوائي غير المقيد للبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة".
وبالتالي، اقترح نيبينزيا أن يعود إلى القرار للصياغة التي تدعو إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية".
وصوتت 10 دول لصالح التعديل، فقط الولايات المتحدة كانت ضده، وامتنعت سويسرا وبريطانيا العظمى وألبانيا واليابان عن التصويت، لذا لم يتم قبول التعديل.