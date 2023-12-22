https://sputnikarabic.ae/20231222/أنصار-الله-تلوح-بإجراءات-عسكرية-جديدة-ضد-إسرائيل-حال-استمرار-عملياتها-في-غزة-1084373559.html
"أنصار الله" تلوح بإجراءات عسكرية جديدة ضد إسرائيل حال استمرار عملياتها في غزة
"أنصار الله" تلوح بإجراءات عسكرية جديدة ضد إسرائيل حال استمرار عملياتها في غزة
لوحت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد إسرائيل، للضغط عليها من أجل إيقاف عملياتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T17:29+0000
2023-12-22T17:29+0000
2023-12-22T17:29+0000
أنصار الله
العالم العربي
اسرائيل
قطاع غزة
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من صنعاء، عن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التابعة لـ "أنصار الله"، اللواء الركن محمد العاطفي، خلال زيارته المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة الحديدة (غرب اليمن): "عيوننا ترصد وتتابع تحركات الكيان في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "لدى القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا خيارات عديدة، في حال استمر العدوان والحصار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إذ فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة جديدة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتبر اليمن بموقعه الجيواستراتيجي محط الأطماع الأجنبية والصهيونية، وهذا يجعلنا دومًا في القوات المسلحة، على استعداد دائم لمواجهة مختلف التحديات، التي تفرضها هذه الجغرافيا المهمة".وأكد إدراك وتقدير كافة النتائج لهجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل والسفن المتجهة إلى موانئها، مضيفا أنه "لأول مرة يُفرض حصار بحري على موانئ الكيان الصهيوني بالحديد والنار. ومثل هذا العمل العسكري اتُخذ عن كفاءة وتقدير لكافة نتائجه، ولم تجرؤ أي دولة من قبل أن تعمل ذلك".وصرّح المسؤول في الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، نصر الدين عامر، بأن "العمليات العسكرية البحرية التي ستقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن تريد أن تورطهم معها في البحر الأحمر أو البحر العربي، ليست بجديدة، إذ تقوم واشنطن منذ فترة طويلة بعمليات مشابهة ولن تؤثر على العمليات النضالية التي تنفذها الجماعة ضد إسرائيل".وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أكد عامر أن "القوات الأمريكية لا تحقق أي إنجاز في المنطقة، فكل ما تقوم به هو اعتراض بعض الصواريخ والمسيّرات، إلا أن "أنصار الله" نجحت في منع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من العبور".وأعلن أن "موقف الجماعة واضح وهي لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية، أو تتوقف عن مواجهة كل مجرم يدافع عن إسرائيل ويمنع مشروع وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231222/تقرير-الموساد-الإسرائيلي-يعتزم-اغتيال-3-قادة-فلسطينيين-1084372308.html
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أنصار الله, العالم العربي, اسرائيل, قطاع غزة
أنصار الله, العالم العربي, اسرائيل, قطاع غزة
"أنصار الله" تلوح بإجراءات عسكرية جديدة ضد إسرائيل حال استمرار عملياتها في غزة
لوحت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد إسرائيل، للضغط عليها من أجل إيقاف عملياتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من صنعاء، عن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التابعة لـ "أنصار الله"، اللواء الركن محمد العاطفي، خلال زيارته المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة الحديدة (غرب اليمن): "عيوننا ترصد وتتابع تحركات الكيان في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "لدى القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا خيارات عديدة، في حال استمر العدوان والحصار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، إذ فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة جديدة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتبر اليمن بموقعه الجيواستراتيجي محط الأطماع الأجنبية والصهيونية، وهذا يجعلنا دومًا في القوات المسلحة، على استعداد دائم لمواجهة مختلف التحديات، التي تفرضها هذه الجغرافيا المهمة".
واعتبر العاطفي أن "ما قامت به القوات المسلحة اليمنية، بداية لسلسلة من الأعمال والخطوات الإجرائية المساندة والداعمة لنصرة غزة وأهلها".
وأكد إدراك وتقدير كافة النتائج لهجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل والسفن المتجهة إلى موانئها، مضيفا أنه "لأول مرة يُفرض حصار بحري على موانئ الكيان الصهيوني بالحديد والنار. ومثل هذا العمل العسكري اتُخذ عن كفاءة وتقدير لكافة نتائجه، ولم تجرؤ أي دولة من قبل أن تعمل ذلك".
وختم وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله"، بالتشديد على اليقظة والجاهزية القتالية؛ لافتا إلى أن المرحلة المقبلة "حساسة ودقيقة ولا تقل أهمية أو خطورة عمّا مر من مراحل اشتعال المواجهات".
وصرّح المسؤول في الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، نصر الدين عامر، بأن "العمليات العسكرية البحرية التي ستقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية
، ومن تريد أن تورطهم معها في البحر الأحمر أو البحر العربي، ليست بجديدة، إذ تقوم واشنطن منذ فترة طويلة بعمليات مشابهة ولن تؤثر على العمليات النضالية التي تنفذها الجماعة ضد إسرائيل".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أكد عامر أن "القوات الأمريكية لا تحقق أي إنجاز في المنطقة، فكل ما تقوم به هو اعتراض بعض الصواريخ والمسيّرات، إلا أن "أنصار الله" نجحت في منع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من العبور".
وأعلن أن "موقف الجماعة واضح وهي لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية، أو تتوقف عن مواجهة كل مجرم يدافع عن إسرائيل ويمنع مشروع وقف إطلاق النار في قطاع غزة".