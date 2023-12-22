https://sputnikarabic.ae/20231222/إسرائيل-تقدم-لـحماس-عرضا-جديدا-بشأن-تبادل-الأسرى-1084357078.html
إسرائيل تقدم لـ"حماس" عرضا جديدا بشأن تبادل الأسرى
إسرائيل تقدم لـ"حماس" عرضا جديدا بشأن تبادل الأسرى
قدمت إسرائيل عرضا جديدا لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، يتضمن وقفا للأعمال القتالية لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T07:18+0000
2023-12-22T07:18+0000
2023-12-22T07:22+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، أن "العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح نحو 35 رهينة".وأضاف المسؤول أن العرض اشترط أن يكون من ضمن المفرج عنهم من تبقى من النساء وكبار السن والرجال الضعفاء صحيا.ولم يجب المسؤول الأمريكي على سؤال عما إذا كان قائد "حماس" يحيى السنوار قد استجاب للاقتراح الإسرائيلي الجديد.وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت أمس الخميس، في بيان مشترك، أنها لن تتفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة حتى يتم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231221/خبير-بالشؤون-الإسرائيلية-يوضح-لماذا-اشترطت-حماس-وقف-الحرب-قبل-صفقة-التبادل-1084347490.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تقدم لـ"حماس" عرضا جديدا بشأن تبادل الأسرى
07:18 GMT 22.12.2023 (تم التحديث: 07:22 GMT 22.12.2023)
قدمت إسرائيل عرضا جديدا لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، يتضمن وقفا للأعمال القتالية لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين.
ونقلت
وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، أن "العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح نحو 35 رهينة".
وأضاف المسؤول أن العرض اشترط أن يكون من ضمن المفرج عنهم من تبقى من النساء وكبار السن والرجال الضعفاء صحيا.
ولم يجب المسؤول الأمريكي على سؤال عما إذا كان قائد "حماس" يحيى السنوار
قد استجاب للاقتراح الإسرائيلي الجديد.
وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت أمس الخميس، في بيان مشترك، أنها لن تتفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة حتى يتم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.