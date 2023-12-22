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https://sputnikarabic.ae/20231222/إسرائيل-تهدد-حماس-بفيديو-لمجندات-يخلعن-أقنعتهن-ويفردن-شعرهن-فيديو-1084364901.html
إسرائيل تهدد "حماس" بفيديو لمجندات يخلعن أقنعتهن ويفردن شعرهن... فيديو
إسرائيل تهدد "حماس" بفيديو لمجندات يخلعن أقنعتهن ويفردن شعرهن... فيديو
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو، يظهر فيه مجندات في الجيش الإسرائيلي وهن في كامل عتادهن العسكري، موضحةً أنهن يشاركن في الحرب على قطاع غزة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T11:50+0000
2023-12-22T11:50+0000
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وأرفقت الوزارة الفيديو بتعليق، قالت فيه "لبوات جيش الدفاع يعملن مع الأسود على دحر الفئران".وفي الفيديو، تظهر المجندات وهن يخلعن أقنعتهن ويفردن شعرهن، ويحدث ذلك، وفي الخلفية يسمع لحن موسيقى غربي.وتعتبر إسرائيل واحدة من بين الدول القلائل في العالم التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء كما الرجال باعتبارهن جزءا أساسيا للقوة البشرية في الجيش الإسرائيلي.وتكون فترة خدمة النساء في الجيش 24 شهرا مقابل 30 شهرا للرجال، كما يمكن دعوة النساء للخدمة النظامية حتى سن 26 مقابل سن 29 للرجال وتستمر خدمة النساء ضمن قوات الاحتياط حتى سن 38 عاما مقابل 54 عاما للرجال.كما يتم إعفاء النساء من الخدمة النظامية إذا تزوجن مثلا، ومن قوات الاحتياط إذا تحولن لأمهات أو كن من الحوامل، كما يسمح القانون بإعفاء النساء من الخدمة لأسباب دينية.وحسب تقارير إسرائيلية، يشكل النساء 33% من مجموع قوات الجيش "التجنيد الإجباري" و18% من الجيش النظامي و26% من منظومة القيادة، إلا أن معظمهن لا يستطعن حتى الآن أداء بعض الوظائف مثل مهام قتالية في سلاح المدرعات والمشاة والهندسة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, إسرائيل, العالم, الأخبار
نادي الفيديو, إسرائيل, العالم, الأخبار

إسرائيل تهدد "حماس" بفيديو لمجندات يخلعن أقنعتهن ويفردن شعرهن... فيديو

11:50 GMT 22.12.2023
© Photo / twitter/IsraelArabicمشاهد عرضتها إسرائيل على "إيكس" لمجندات يقاتلن "حماس"
مشاهد عرضتها إسرائيل على إيكس لمجندات يقاتلن حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Photo / twitter/IsraelArabic
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نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو، يظهر فيه مجندات في الجيش الإسرائيلي وهن في كامل عتادهن العسكري، موضحةً أنهن يشاركن في الحرب على قطاع غزة.
وأرفقت الوزارة الفيديو بتعليق، قالت فيه "لبوات جيش الدفاع يعملن مع الأسود على دحر الفئران".
وفي الفيديو، تظهر المجندات وهن يخلعن أقنعتهن ويفردن شعرهن، ويحدث ذلك، وفي الخلفية يسمع لحن موسيقى غربي.
وتعتبر إسرائيل واحدة من بين الدول القلائل في العالم التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء كما الرجال باعتبارهن جزءا أساسيا للقوة البشرية في الجيش الإسرائيلي.
وتكون فترة خدمة النساء في الجيش 24 شهرا مقابل 30 شهرا للرجال، كما يمكن دعوة النساء للخدمة النظامية حتى سن 26 مقابل سن 29 للرجال وتستمر خدمة النساء ضمن قوات الاحتياط حتى سن 38 عاما مقابل 54 عاما للرجال.
كما يتم إعفاء النساء من الخدمة النظامية إذا تزوجن مثلا، ومن قوات الاحتياط إذا تحولن لأمهات أو كن من الحوامل، كما يسمح القانون بإعفاء النساء من الخدمة لأسباب دينية.
وحسب تقارير إسرائيلية، يشكل النساء 33% من مجموع قوات الجيش "التجنيد الإجباري" و18% من الجيش النظامي و26% من منظومة القيادة، إلا أن معظمهن لا يستطعن حتى الآن أداء بعض الوظائف مثل مهام قتالية في سلاح المدرعات والمشاة والهندسة.
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