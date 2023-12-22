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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-ألمانيا-ترفض-تسليم-اللاجئين-الأوكرانيين-لتعبئتهم-لدى-نظام-كييف--1084360373.html
إعلام: ألمانيا ترفض تسليم اللاجئين الأوكرانيين لتعبئتهم لدى نظام كييف
إعلام: ألمانيا ترفض تسليم اللاجئين الأوكرانيين لتعبئتهم لدى نظام كييف
كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن رفض برلين تسليم اللاجئين الأوكرانيين لديها، والذين يطلبهم نظام كييف بهدف تعبئتهم للقتال. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T09:22+0000
2023-12-22T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت المصادر عن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، تأكيده رفض بلاده تسليم اللاجئين الأوكرانيين للسلطات الأوكرانية التي تريد زجهم في الصراع.وقال الوزير الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية: "لن يحدث أن نجبر الناس على الخضوع للتجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية رغماً عنهم".الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان تحدث لأول مرة في مؤتمر صحفي عُقد في 19 ديسمبر/ كانون الأول، عن العمل على بدء عملية تعبئة جديدة واسعة النطاق بالأعداد.وصرح عضو لجنة الأمن القومي الأوكراني سيرغي رحمانين، في وقت سابق، أن التعبئة في أوكرانيا سيتم تكثيفها، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-روسيا-تعطل-باستمرار-إمداد-أوكرانيا-بالطائرات-المقاتلة-1084354720.html
https://sputnikarabic.ae/20231222/الطيران-الروسي-يستهدف-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقنابل-الموجهة-على-محور-كراسني-ليمان-1084352963.html
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العالم
العالم

إعلام: ألمانيا ترفض تسليم اللاجئين الأوكرانيين لتعبئتهم لدى نظام كييف

09:22 GMT 22.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن رفض برلين تسليم اللاجئين الأوكرانيين لديها، والذين يطلبهم نظام كييف بهدف تعبئتهم للقتال.
ونقلت المصادر عن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، تأكيده رفض بلاده تسليم اللاجئين الأوكرانيين للسلطات الأوكرانية التي تريد زجهم في الصراع.
وقال الوزير الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية: "لن يحدث أن نجبر الناس على الخضوع للتجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية رغماً عنهم".

وخلص بوشمان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تحاول برلين ضمان توظيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أوكرانيا في ألمانيا في الوقت الحالي.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:32 GMT
الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان تحدث لأول مرة في مؤتمر صحفي عُقد في 19 ديسمبر/ كانون الأول، عن العمل على بدء عملية تعبئة جديدة واسعة النطاق بالأعداد.

وقال إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. والتعبئة بهذا الشكل، بحسب زيلينسكي، ستكلف أوكرانيا 500 مليار هريفنيا (نحو 13.4 مليار دولار).

وصرح عضو لجنة الأمن القومي الأوكراني سيرغي رحمانين، في وقت سابق، أن التعبئة في أوكرانيا سيتم تكثيفها، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في الجبهة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
قاذقفات القنابل سو - 34 توجه ضربات على مواقع داعش في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قنابل روسية شديدة الانفجار تضرب مركز قيادة القوات الأوكرانية في كراسني ليمان
02:24 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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