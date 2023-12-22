https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-ألمانيا-ترفض-تسليم-اللاجئين-الأوكرانيين-لتعبئتهم-لدى-نظام-كييف--1084360373.html

إعلام: ألمانيا ترفض تسليم اللاجئين الأوكرانيين لتعبئتهم لدى نظام كييف

إعلام: ألمانيا ترفض تسليم اللاجئين الأوكرانيين لتعبئتهم لدى نظام كييف

كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن رفض برلين تسليم اللاجئين الأوكرانيين لديها، والذين يطلبهم نظام كييف بهدف تعبئتهم للقتال. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T09:22+0000

2023-12-22T09:22+0000

2023-12-22T09:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونقلت المصادر عن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، تأكيده رفض بلاده تسليم اللاجئين الأوكرانيين للسلطات الأوكرانية التي تريد زجهم في الصراع.وقال الوزير الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية: "لن يحدث أن نجبر الناس على الخضوع للتجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية رغماً عنهم".الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كان تحدث لأول مرة في مؤتمر صحفي عُقد في 19 ديسمبر/ كانون الأول، عن العمل على بدء عملية تعبئة جديدة واسعة النطاق بالأعداد.وصرح عضو لجنة الأمن القومي الأوكراني سيرغي رحمانين، في وقت سابق، أن التعبئة في أوكرانيا سيتم تكثيفها، وذلك بسبب الخسائر الفادحة في الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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