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إعلام: إسبانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من المشاركة في العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"
إعلام: إسبانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من المشاركة في العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن إسبانيا منعت مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية السفن التجارية من هجمات "أنصار الله"... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T09:23+0000
2023-12-22T09:24+0000
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وذكرت صحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية، أن "إسبانيا استخدمت حق النقض ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في مهمة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، على الرغم من أن الحكومة طلبت قبل ساعات قليلة مشاركة أوروبا بأكملها في هذه العملية".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تأسيس قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن التجارية.وقال أوستن في بيان نشره البنتاغون: "أُعلن اليوم إطلاق عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231221/خبير-أمريكي-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-تريد-فتح-جبهة-عسكرية-مع-أنصار-الله-في-هذا-التوقيت-1084342882.html
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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: إسبانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من المشاركة في العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"

09:23 GMT 22.12.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 22.12.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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ذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن إسبانيا منعت مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية السفن التجارية من هجمات "أنصار الله" اليمنيين في البحر الأحمر.
وذكرت صحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية، أن "إسبانيا استخدمت حق النقض ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في مهمة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، على الرغم من أن الحكومة طلبت قبل ساعات قليلة مشاركة أوروبا بأكملها في هذه العملية".
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تأسيس قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن التجارية.
وقال أوستن في بيان نشره البنتاغون: "أُعلن اليوم إطلاق عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".

وأضاف أوستن أن القوة المتعددة الجنسيات ستضم عدة دول بينها، بريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسيشل، للتعامل مع التحديات الأمنية جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة.

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وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.

وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط، والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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