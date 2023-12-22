https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-إسبانيا-تمنع-الاتحاد-الأوروبي-من-المشاركة-في-العملية-الأمريكية-ضد-أنصار-الله-1084360772.html

إعلام: إسبانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من المشاركة في العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"

إعلام: إسبانيا تمنع الاتحاد الأوروبي من المشاركة في العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"

ذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن إسبانيا منعت مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية السفن التجارية من هجمات "أنصار الله"... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T09:23+0000

2023-12-22T09:23+0000

2023-12-22T09:24+0000

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وذكرت صحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية، أن "إسبانيا استخدمت حق النقض ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في مهمة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، على الرغم من أن الحكومة طلبت قبل ساعات قليلة مشاركة أوروبا بأكملها في هذه العملية".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تأسيس قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر وسط الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن التجارية.وقال أوستن في بيان نشره البنتاغون: "أُعلن اليوم إطلاق عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231221/خبير-أمريكي-لـسبوتنيك-واشنطن-لا-تريد-فتح-جبهة-عسكرية-مع-أنصار-الله-في-هذا-التوقيت-1084342882.html

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