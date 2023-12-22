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https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-إسرائيلي-انسحاب-قوات-النخبة-من-غزة-ليلتقطوا-أنفاسهم-بعد-تكبدهم-خسائر-فادحة-1084352496.html
إعلام إسرائيلي: انسحاب قوات "النخبة" من غزة "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"
إعلام إسرائيلي: انسحاب قوات "النخبة" من غزة "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"
انسحب مقاتلو لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T01:04+0000
2023-12-22T01:04+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية أن "لواء جولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.وتأتي هذه الخطوة بعد 9 أيام من مواجهة شديدة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "جولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامرًا للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.يشار إلى أن لواء "جولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "جولاني"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية، بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارات-صادمة-بحق-6-ضباط-من-لواء-جولاني-ما-السبب؟-1073096567.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلام إسرائيلي: انسحاب قوات "النخبة" من غزة "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"

01:04 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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انسحب مقاتلو لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.
وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية أن "لواء جولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد 9 أيام من مواجهة شديدة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.
وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "جولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامرًا للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.
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يشار إلى أن لواء "جولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "جولاني"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية، بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".
وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
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