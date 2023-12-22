https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-نتنياهو-توقع-قيام-حماس-بعملية-طوفان-الأقصى-في-عام-2017-1084365745.html

إعلام: نتنياهو توقع قيام "حماس" بعملية "طوفان الأقصى" في عام 2017

إعلام: نتنياهو توقع قيام "حماس" بعملية "طوفان الأقصى" في عام 2017

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد توقع في العام 2017، قيام حركة "حماس" بهجوم مفاجئ كما جرى في عملية "طوفان الأقصى"... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T12:13+0000

2023-12-22T12:13+0000

2023-12-22T12:13+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081819582_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_73de586d22eb75988d8c23cd2a189c6c.jpg

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نتنياهو قد ذكر في 2017 أمام لجنة تابعة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أن حماس تخطط لهجوم مفاجئ يتم من خلاله احتلال المستوطنات، والقيام بإطلاق الصواريخ على تلك المستوطنات وتسلل آلاف المقاتلين من الحركة إلى الداخل الإسرائيلي.وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه في 19 أبريل/نيسان 2017، قال نتنياهو أمام جلسة في الكنيست عقدت لبحث الدروس المستفادة من الحرب الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة "الجرف الصامد" التي وقعت في 2014، أن حماس خططت لهجوم صاروخي وطائرات شراعية وعمليات قتل في المستوطنات وحالات خطف.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو عرض تلك الخطة على أعضاء الكنيست والتي شبهتها الصحيفة، بأنها تشبه إلى حد كبير تلك التي وقعت قبل 76 يوما، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يجمد-عمل-وحدة-شبان-التلال-1084363933.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, الأخبار