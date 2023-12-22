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https://sputnikarabic.ae/20231222/اكتشاف-سن-ميغالودون-يزيد-عمره-على-3-مليون-عام-في-قاع-المحيط-صور-وفيديو-1084370626.html
اكتشاف سن "ميغالودون" يزيد عمره على 3 مليون عام في قاع المحيط... صور وفيديو
اكتشاف سن "ميغالودون" يزيد عمره على 3 مليون عام في قاع المحيط... صور وفيديو
أثبتت الدراسات أن سمكة القرش تفقد ما يصل إلى 40 ألف سن خلال حياتها، وكان "الميغالودون" أحد أهم هذه الوحوش، والذي أثناء تجوله في محيطات العالم منذ نحو 20 مليون... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T14:21+0000
2023-12-22T14:21+0000
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لقد وصف فريق من الباحثين الجريئين للتو أحد هذه الاكتشافات: سن "الميغالودون" المتحجرة المغروسة جزئيًا في قاع المحيط، على عمق نحو 3000 متر تحت السطح، في المحيط الهادئ الشاسع.إن بنية الميغالودون المخيفة، كبيرة بما يكفي لالتهام أسماك القرش الحديثة في بضع لقمات، ويمكن اكتشاف ذلك من خلال أسنانها العملاقة والفقرات المتناثرة.وتم العثور عليها في مكان بعيد جنوب غرب هاواي، على حافة "صحراء" المحيط.يوضح تايلر غرينفيلد، عالم الأحفوريات في جامعة وايومنغ: "هناك مناطق في قاع البحر، وخاصة أحواض المحيطات العميقة البعيدة عن البر الرئيسي، حيث يحدث ترسبات قليلة أو معدومة لفترات طويلة من الزمن".تم العثور على السن على قمة سلسلة من التلال، حيث يُعتقد أن تيارات المحيط قوية بما يكفي لمنع تراكم الرواسب، كما تم أيضًا الحفاظ على الحافة المسننة للسن بشكل جيد للغاية، مما يشير إلى أن السن لم يتم قذفه أو سقوطه، وبالتالي تآكله.على الرغم من أنها ليست الأكبر من نوعها، إلا أن السن المكتشف حديثًا، الذي يبلغ قياسه 63-68 ملم، يضيف إلى عدد متزايد من العينات التي تتتبع تحركات الميغالودون عبر المحيطات، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

اكتشاف سن "ميغالودون" يزيد عمره على 3 مليون عام في قاع المحيط... صور وفيديو

14:21 GMT 22.12.2023
© Photo / wikipediaصورة خيالية لرأس قرش "ميغالودون" المنقرض قبل رملايين السنين
صورة خيالية لرأس قرش ميغالودون المنقرض قبل رملايين السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Photo / wikipedia
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أثبتت الدراسات أن سمكة القرش تفقد ما يصل إلى 40 ألف سن خلال حياتها، وكان "الميغالودون" أحد أهم هذه الوحوش، والذي أثناء تجوله في محيطات العالم منذ نحو 20 مليون سنة، أسقط أسنانًا لا تزال تجرفها الأمواج على الشواطئ، أو تظهر من المناظر الطبيعية التي كانت مغمورة بالماء ذات يوم.
لقد وصف فريق من الباحثين الجريئين للتو أحد هذه الاكتشافات: سن "الميغالودون" المتحجرة المغروسة جزئيًا في قاع المحيط، على عمق نحو 3000 متر تحت السطح، في المحيط الهادئ الشاسع.
إن بنية الميغالودون المخيفة، كبيرة بما يكفي لالتهام أسماك القرش الحديثة في بضع لقمات، ويمكن اكتشاف ذلك من خلال أسنانها العملاقة والفقرات المتناثرة.
وتم العثور عليها في مكان بعيد جنوب غرب هاواي، على حافة "صحراء" المحيط.
يوضح تايلر غرينفيلد، عالم الأحفوريات في جامعة وايومنغ: "هناك مناطق في قاع البحر، وخاصة أحواض المحيطات العميقة البعيدة عن البر الرئيسي، حيث يحدث ترسبات قليلة أو معدومة لفترات طويلة من الزمن".
تم العثور على السن على قمة سلسلة من التلال، حيث يُعتقد أن تيارات المحيط قوية بما يكفي لمنع تراكم الرواسب، كما تم أيضًا الحفاظ على الحافة المسننة للسن بشكل جيد للغاية، مما يشير إلى أن السن لم يتم قذفه أو سقوطه، وبالتالي تآكله.
على الرغم من أنها ليست الأكبر من نوعها، إلا أن السن المكتشف حديثًا، الذي يبلغ قياسه 63-68 ملم، يضيف إلى عدد متزايد من العينات التي تتتبع تحركات الميغالودون عبر المحيطات، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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