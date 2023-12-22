https://sputnikarabic.ae/20231222/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وجندي-خلال-المعارك-في-غزة-1084355519.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي خلال المعارك في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي خلال المعارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط وجندي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T06:52+0000

2023-12-22T06:52+0000

2023-12-22T06:52+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

العالم العربي

الأخبار

حركة حماس

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743170_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b8ea89133666fa1f563b8768f4019a52.jpg

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه سقط ضباط برتبة ملازم ومجند برتبة رقيب خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.وأكدت الصحيفة أن الملازم هو شاي إيلي (21 عاما) من أشكلون، ويخدم في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة (669)، وقد قتل شمالي غزة، فيما قتل الرقيب تال شوعا (31 عاما) من بئر السبع، وهو مجند في وحدة الهندسة 7071، جنوبي القطاع.وفي سياق متصل، انسحب مقاتلو لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية أن "لواء غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.وتأتي هذه الخطوة بعد 9 أيام من مواجهة شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث قتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة "12" الإسرائيلية. وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامرًا للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.يشار إلى أن لواء "غولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "غولاني"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية، بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231222/دبلوماسي-فلسطيني-الأمريكيون-قادرون-على-دفع-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084352802.html

https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارات-صادمة-بحق-6-ضباط-من-لواء-جولاني-ما-السبب؟-1073096567.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى