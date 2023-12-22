عربي
https://sputnikarabic.ae/20231222/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-صواريخ-على-شمالي-البلاد-1084367824.html
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ على شمالي البلاد
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ على شمالي البلاد
‏هاجمت قوات سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددًا من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" اللبناني داخل الأراضي اللبنانية. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T13:09+0000
2023-12-22T13:09+0000
الأخبار
لبنان
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية متعددة لـ"حزب الله" وبنى تحتية كان يستخدمها الحزب اللبناني لأنشطته التي وصفتها بـ"الإرهابية".وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد عددًا من عمليات الإطلاق القادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد، في وقت هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران التي أطلقها "حزب الله" بالمدفعية.وفي سياق متصل، قال غيورا زالتس، رئيس بلدية الجليل الأعلى في الشمال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "حزب الله" اللبناني هو صاحب اليد العليا شمالي البلاد.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غيورا زالتس، أنه في حالة الحرب هناك طرفا خاسرا وآخر فائزا، و"حزب الله" اللبناني هو صاحب اليد الطولى شمالي إسرائيل. جاء تصريح رئيس بلدية الجليل الأعلى تعليقا على طلب الجيش الإسرائيلي من بعض المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى غير القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، إعادة أسلحة الوحدات الاحتياطية إلى الجيش.وكان غيورا زالتس نفسه قد صرّح، قبل يومين، بأن حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، هو من يحدد الوتيرة في الشمال الإسرائيلي بما يراه مناسبًا له ولحزبه.ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أمس الخميس، إغلاق عشرات المستوطنات والطرقات في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، على خلفية إنذارات من قصف ورد لـ"حزب الله" اللبناني، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق الطرقات وحالات السير في المناطق الشمالية من البلاد وإغلاق المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، تخوفا من رد "حزب الله" على تلك المناطق.وكان الجيش الإسرائيلي قد واصل، يوم أمس الخميس، قصفه المدفعي والجوي على القرى اللبنانية على الحدود بين البلدين. وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، في بيان له، إن "امرأة استشهدت وأصيب زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس"، مشيرًا إلى أن "المقاتلات الإسرائيلية نفذت عدوانا جويا على إقليم التفاح- جزين شرق صيدا جنوبي لبنان".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وهددت إسرائيل مرارًا، بـ"تحويل بيروت إلى غزة ثانية في حال تمادى "حزب الله" في قصفه". في المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231220/حزب-الله-يقصف-3-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084280087.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/أجواء-الحرب-تخيم-على-البلدات-الحدودية-في-جنوب-لبنان--1084247967.html
https://sputnikarabic.ae/20231221/إغلاق-عشرات-المستوطنات-والطرقات-في-شمالي-إسرائيل-تحسبا-من-رد-حزب-الله-على-الاعتداءات-الإسرائيلية-1084323711.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379a475a89d1a037a587178a3e381dc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار حزب الله
الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ على شمالي البلاد

13:09 GMT 22.12.2023
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
‏هاجمت قوات سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددًا من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" اللبناني داخل الأراضي اللبنانية.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية متعددة لـ"حزب الله" وبنى تحتية كان يستخدمها الحزب اللبناني لأنشطته التي وصفتها بـ"الإرهابية".
وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد عددًا من عمليات الإطلاق القادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد، في وقت هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران التي أطلقها "حزب الله" بالمدفعية.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
"حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
20 ديسمبر, 00:52 GMT
وفي سياق متصل، قال غيورا زالتس، رئيس بلدية الجليل الأعلى في الشمال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "حزب الله" اللبناني هو صاحب اليد العليا شمالي البلاد.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غيورا زالتس، أنه في حالة الحرب هناك طرفا خاسرا وآخر فائزا، و"حزب الله" اللبناني هو صاحب اليد الطولى شمالي إسرائيل. جاء تصريح رئيس بلدية الجليل الأعلى تعليقا على طلب الجيش الإسرائيلي من بعض المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى غير القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، إعادة أسلحة الوحدات الاحتياطية إلى الجيش.
وكان غيورا زالتس نفسه قد صرّح، قبل يومين، بأن حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، هو من يحدد الوتيرة في الشمال الإسرائيلي بما يراه مناسبًا له ولحزبه.
ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أمس الخميس، إغلاق عشرات المستوطنات والطرقات في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، على خلفية إنذارات من قصف ورد لـ"حزب الله" اللبناني، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق الطرقات وحالات السير في المناطق الشمالية من البلاد وإغلاق المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، تخوفا من رد "حزب الله" على تلك المناطق.
أجواء الحرب تخيم على البلدات الحدودية في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
أجواء الحرب تخيم على البلدات الحدودية في جنوب لبنان
18 ديسمبر, 18:18 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد واصل، يوم أمس الخميس، قصفه المدفعي والجوي على القرى اللبنانية على الحدود بين البلدين. وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان، في بيان له، إن "امرأة استشهدت وأصيب زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس"، مشيرًا إلى أن "المقاتلات الإسرائيلية نفذت عدوانا جويا على إقليم التفاح- جزين شرق صيدا جنوبي لبنان".
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وهددت إسرائيل مرارًا، بـ"تحويل بيروت إلى غزة ثانية في حال تمادى "حزب الله" في قصفه". في المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
إغلاق عشرات المستوطنات والطرقات في شمالي إسرائيل تحسبا من رد "حزب الله" على الاعتداءات الإسرائيلية
أمس, 09:31 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала