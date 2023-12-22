https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاع-الروسية-راجمات-أوراغان-تدمر-تجمعات-للمدرعات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1084353660.html

راجمات "أوراغان" تدمر تجمعات للمدرعات الأوكرانية على محور كوبيانسك

راجمات "أوراغان" تدمر تجمعات للمدرعات الأوكرانية على محور كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير تجمعات للمدرعات الأوكرانية على محور كوبيانسك بضربات نُفذت براجمات "أوراغان". 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T05:07+0000

2023-12-22T05:07+0000

2023-12-22T05:21+0000

وزارة الدفاع الروسية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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لوغانسك – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "دمرت راجمات "أوراغان" التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية، تجمعات لمدرعات تتبع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كشفها الاستطلاع على محور كوبيانسك".وأشار البيان إلى التنسيق بين قوات المدفعية ومساندة الطائرات المسيرة التي سجل مشغلوها إصابات محققة بمعدات العدو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن استهداف مركز القيادة والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231222/الطيران-الروسي-يستهدف-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقنابل-الموجهة-على-محور-كراسني-ليمان-1084352963.html

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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا