https://sputnikarabic.ae/20231222/الطيران-الروسي-يستهدف-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقنابل-الموجهة-على-محور-كراسني-ليمان-1084352963.html
الطيران الروسي يستهدف مركز قيادة للقوات الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان
الطيران الروسي يستهدف مركز قيادة للقوات الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف مركز القيادة والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T02:24+0000
2023-12-22T02:24+0000
2023-12-22T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "استهدفت طواقم قاذفات الخطوط الأمامية متعددة المهام "سو-34" التابعة لقوات الجو-فضاء الروسية، مركز قيادة أوكراني، وهو تجمع للقوى العاملة ومعدات العدو على محور كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية".وأضافت: "نفذ طيارونا القصف بقنابل جوية شديدة الانفجار، باستخدام وحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تتيح توجيه ضربات دقيقة موجهة، دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231205/الطيران-الروسي-يضرب-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1083756720.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الروسي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الطيران الروسي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الطيران الروسي يستهدف مركز قيادة للقوات الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف مركز القيادة والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان.
موسكو – سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "استهدفت طواقم قاذفات الخطوط الأمامية متعددة المهام "سو-34" التابعة لقوات الجو-فضاء الروسية، مركز قيادة أوكراني، وهو تجمع للقوى العاملة ومعدات العدو على محور كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية".
وأضافت: "نفذ طيارونا القصف بقنابل جوية شديدة الانفجار، باستخدام وحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تتيح توجيه ضربات دقيقة موجهة، دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.