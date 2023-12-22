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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231222/الطيران-الروسي-يستهدف-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقنابل-الموجهة-على-محور-كراسني-ليمان-1084352963.html
الطيران الروسي يستهدف مركز قيادة للقوات الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان
الطيران الروسي يستهدف مركز قيادة للقوات الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف مركز القيادة والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T02:24+0000
2023-12-22T02:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "استهدفت طواقم قاذفات الخطوط الأمامية متعددة المهام "سو-34" التابعة لقوات الجو-فضاء الروسية، مركز قيادة أوكراني، وهو تجمع للقوى العاملة ومعدات العدو على محور كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية".وأضافت: "نفذ طيارونا القصف بقنابل جوية شديدة الانفجار، باستخدام وحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تتيح توجيه ضربات دقيقة موجهة، دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231205/الطيران-الروسي-يضرب-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1083756720.html
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الطيران الروسي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الطيران الروسي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الطيران الروسي يستهدف مركز قيادة للقوات الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان

02:24 GMT 22.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف مركز القيادة والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقنابل الموجهة على محور كراسني ليمان.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "استهدفت طواقم قاذفات الخطوط الأمامية متعددة المهام "سو-34" التابعة لقوات الجو-فضاء الروسية، مركز قيادة أوكراني، وهو تجمع للقوى العاملة ومعدات العدو على محور كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
5 ديسمبر, 02:54 GMT
وأضافت: "نفذ طيارونا القصف بقنابل جوية شديدة الانفجار، باستخدام وحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تتيح توجيه ضربات دقيقة موجهة، دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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