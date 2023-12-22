https://sputnikarabic.ae/20231222/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-محور-دونيتسك--1084366821.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في محور دونيتسك

القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في محور دونيتسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة في مناطق معينة في اتجاه دونيتسك، حيث صدت 43 هجومًا للعدو... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T12:56+0000

2023-12-22T12:56+0000

2023-12-22T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الجيش الروسي

رصد عسكري

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة في مناطق معينة. وصدت 43 هجومًا لمجموعات هجومية من الفرقة "24" الآلية والجوية "79" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وبيلوغوروفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات أوكرانية، خلال أسبوع، واحدة من طراز "سو-27" واثنتان من طراز "ميغ-29" وواحدة من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات هليكوبتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاعات-الروسية-تسقط-4-مقاتلات-و3-مروحيات-أوكرانية-خلال-أسبوع--عاجل-1084366568.html

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روسيا, العالم, الجيش الروسي, رصد عسكري