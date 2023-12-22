تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو

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تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
وتسببت عمليات القصف الإسرائيلية، في خسائر مادية ضخمة نتيجة استخدام حجم هائل من المتفجرات يقدر بـ53 ألف طن.
بحسب الإحصائيات التي تعتمد على بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "القصف تسبب في تدمير أكثر من 52 ألف شقة سكنية بصورة كاملة، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 306 آلاف شقة".
كما تشير البيانات إلى أن "القصف تسبب في تدمير 282 مدرسة وجامعة و200 مسجد و3 كنائس، إضافة منشآت تم إخراجها من الخدمة تشمل 90 مدرسة وجامعة و22 مستشفى و53 مركزا صحيا".
11:20 GMT 22.12.2023
10:48 GMT 22.12.2023
10:25 GMT 22.12.2023
09:54 GMT 22.12.2023
جون كيربي: نعمل على إطلاق سراح الرهائن طوال الوقت ولا يمكنني الإعلان عن أي انفراجة حاليا
09:47 GMT 22.12.2023
"سرايا القدس" تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية وسط قطاع غزة.
09:39 GMT 22.12.2023
صحفي فلسطيني يوثق جانبا من الاشتباكات المستمرة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في حي القصاصيب وجباليا البلد شمالي قطاع غزة
09:24 GMT 22.12.2023
فيديو متداول لجندي إسرائيلي يطرق "ساخرا" باب منزل دمره القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
09:09 GMT 22.12.2023
هيئة البث الإسرائيلية تكشف أن تقليص عدد المروحيات في الجيش الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين كان سببا في الفشل العسكري في "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي
08:55 GMT 22.12.2023
"سرايا القدس" تعلن قصف مقر قيادة ميداني للقوات الإسرائيلية في منطقة الزنة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة برشقة صاروخية.
08:51 GMT 22.12.2023
"حزب الله" يعلن قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف جنودها
08:38 GMT 22.12.2023
كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان قطاع غزة
08:33 GMT 22.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار قواته في هجومها على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي، ويؤكد تحييد قائد منظومة الطائرات المسيرة في خان يونس، وقائد سرية عمليات الاستطلاع وقادة النخبة من المستوى الميداني التابعين للواء خان يونس، بضربات جوية، بحسب البيان.
08:11 GMT 22.12.2023
سقوط صـاروخ قرب مستوطنة "نهاريا" شمالي إسرائيل دون تفعيل صافرات الإنذار.
08:09 GMT 22.12.2023
إسرائيل تقدم لـ"حماس" عرضا جديدا بشأن تبادل الأسرى
07:51 GMT 22.12.2023
إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد إطلاق 24 مقذوفاً من لبنان
07:42 GMT 22.12.2023
فلسطينيون يصلون صلاة الفجر بالقرب من باب الأسباط بعد أن منعتهم القوات الإسرائيلية من الوصول إلى المسجد الأقصى
07:41 GMT 22.12.2023
فيديو متداول لجنود من لواء النخبة "غولاني" التابع للجيش الإسرائيلي يحتفلون بمغادرتهم أرض المعركة في قطاع غزة.
07:20 GMT 22.12.2023
رئيس بلدية الجليل الأعلى: "حزب الله" هو صاحب اليد العليا شمالي إسرائيل
07:08 GMT 22.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني:
*أفرجت سلطات الاحتلال في وقت متأخر من الليلة عن عدد من مسعفي ومتطوعي الهلال الأحمر والنساء الذين اعتقلتهم مساء أمس من داخل مركز إسعاف جباليا بعد تعرض بعضهم للضرب والتعذيب.
*ما زالت تعتقل ثمانية من الطواقم الطبية.
*ودمر جنود الاحتلال جهاز الاتصال اللاسلكي المركزي وجميع مركبات الإسعاف المتواجدة في الفرع.
06:53 GMT 22.12.2023
روسيا ترسل 20 طنا من المساعدات الإنسانية الجديدة لسكان غزة
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إرسال طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش المصري، وعلى متنها 20 طنا من المستلزمات الطبية والصحية والأغذية والبطانيات والملابس وغيرها.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إرسال طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش المصري، وعلى متنها 20 طنا من المستلزمات الطبية والصحية والأغذية والبطانيات والملابس وغيرها.