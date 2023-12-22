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https://sputnikarabic.ae/20231222/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-قصفت-غزة-بـ-53-طنا-من-المتفجرات-صور-وفيديو-1084348836.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو
تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T10:25+0000
2023-12-22T10:25+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل قصفت غزة بـ 53 طنا من المتفجرات.. صور وفيديو

10:25 GMT 22.12.2023
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تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 52 ألفا آخرين.
وتسببت عمليات القصف الإسرائيلية، في خسائر مادية ضخمة نتيجة استخدام حجم هائل من المتفجرات يقدر بـ53 ألف طن.
بحسب الإحصائيات التي تعتمد على بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن "القصف تسبب في تدمير أكثر من 52 ألف شقة سكنية بصورة كاملة، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 306 آلاف شقة".
كما تشير البيانات إلى أن "القصف تسبب في تدمير 282 مدرسة وجامعة و200 مسجد و3 كنائس، إضافة منشآت تم إخراجها من الخدمة تشمل 90 مدرسة وجامعة و22 مستشفى و53 مركزا صحيا".
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رئيس بلدية الجليل الأعلى: "حزب الله" هو صاحب اليد العليا شمالي إسرائيل
07:08 GMT 22.12.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني:
*أفرجت سلطات الاحتلال في وقت متأخر من الليلة عن عدد من مسعفي ومتطوعي الهلال الأحمر والنساء الذين اعتقلتهم مساء أمس من داخل مركز إسعاف جباليا بعد تعرض بعضهم للضرب والتعذيب.
*ما زالت تعتقل ثمانية من الطواقم الطبية.
*ودمر جنود الاحتلال جهاز الاتصال اللاسلكي المركزي وجميع مركبات الإسعاف المتواجدة في الفرع.
06:53 GMT 22.12.2023
روسيا ترسل 20 طنا من المساعدات الإنسانية الجديدة لسكان غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إرسال طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش المصري، وعلى متنها 20 طنا من المستلزمات الطبية والصحية والأغذية والبطانيات والملابس وغيرها.
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