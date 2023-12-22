https://sputnikarabic.ae/20231222/جنود-غولاني-يحتفلون-بمغادرتهم-غزة-بالغناء-فيديو--1084356916.html

جنود "غولاني" يحتفلون بمغادرتهم غزة بالغناء... فيديو

جنود "غولاني" يحتفلون بمغادرتهم غزة بالغناء... فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا من لواء النخبة "غولاني" التابع للجيش الإسرائيلي، وهم يحتفلون بمغادرتهم أرض المعركة في قطاع غزة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T07:13+0000

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2023-12-22T07:13+0000

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وتبين المشاهد فرحة الجنود الإسرائيليين من لواء النخبة "غولاني"، والتي عبروا عنها بالأغاني والأهازيج لحظة تلقيهم خبر انسحابهم من أرض المعركة في قطاع غزة.وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية أن "لواء غولاني" قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو "غولاني" القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامرًا للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.يشار إلى أن لواء "غولاني" للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك معركة مهمة في حي الشجاعية حيث نصب مقاتلو "كتائب القسام" كمينًا لقوات "غولاني"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية، بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.ويواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية، بينما تقول منظمات إغاثية إن الوضع الصحي والمعيشي في القطاع أصبح كارثيا.

https://sputnikarabic.ae/20231222/إعلام-إسرائيلي-انسحاب-قوات-النخبة-من-غزة-ليلتقطوا-أنفاسهم-بعد-تكبدهم-خسائر-فادحة-1084352496.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو