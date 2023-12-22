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"حزب الله" يعلن قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف جنودها
"حزب الله" يعلن قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف جنودها
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف تجمع للجنود داخلها. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T08:35+0000
2023-12-22T08:35+0000
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وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين نشرا على "تلغرام"، إن عناصر الحزب استهدفوا "عند الساعة (8:30) من صباح يوم ‏الجمعة 22-12-2023 تجمعات جنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏مُحققةً إصابات مباشرة".وأضاف الحزب في بيان لاحق، أن عناصره استهدفوا "عند الساعة (9:35) من صباح يوم ‏الجمعة 22-12-2023 ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".‏
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

"حزب الله" يعلن قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف جنودها

08:35 GMT 22.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAY
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف تجمع للجنود داخلها.
وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين نشرا على "تلغرام"، إن عناصر الحزب استهدفوا "عند الساعة (8:30) من صباح يوم ‏الجمعة 22-12-2023 تجمعات جنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏مُحققةً إصابات مباشرة".
وأضاف الحزب في بيان لاحق، أن عناصره استهدفوا "عند الساعة (9:35) من صباح يوم ‏الجمعة 22-12-2023 ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".‏
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