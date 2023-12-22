https://sputnikarabic.ae/20231222/دبلوماسي-فلسطيني-الأمريكيون-قادرون-على-دفع-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084352802.html

دبلوماسي فلسطيني: الأمريكيون قادرون على دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

دبلوماسي فلسطيني: الأمريكيون قادرون على دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

صرح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الجمعة، أن الأمريكيين قادرون على دفع إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة إذا توفرت لديهم الرغبة بذلك. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T03:39+0000

2023-12-22T03:39+0000

2023-12-22T03:39+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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فيينا – سبوتنيك. وقال عبد الشافي في تصريح لـ"سبوتنيك": "نعلم على وجه اليقين أنه إذا أراد الأميركيون أن يوقف الإسرائيليون إطلاق النار (في غزة)، فيمكنهم دفعهم لذلك، لكن بدلاً من وقفهم، يدعمونهم".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.هذا، وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أميركية وبدأ سريانها صباح 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وامتدت لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، أودى بحياة آلاف الأشخاص المدنيين، جلهم من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي، ثم أعقبت ذلك بعمليات عسكرية برية داخل القطاع، فاقم أكثر الوضع المعيشي والحياتي للسكان المدنيين.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل