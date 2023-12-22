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https://sputnikarabic.ae/20231222/عطال-يرد-على-الفرنسيين-ويعلق-على-حادث-مولودية-البيض-1084355943.html
عطال يرد على الفرنسيين ويعلق على حادث "مولودية البيض"
عطال يرد على الفرنسيين ويعلق على حادث "مولودية البيض"
أعرب اللاعب الدولي الجزائري، يوسف عطال، عن ثقته الكبيرة في المسؤولين ومن يدافع عنه فيما يتعلق بقضية محاكمته في فرنسا، على خلفية نشره مقطع فيديو قصيرا يعلق فيه... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T06:56+0000
2023-12-22T06:56+0000
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وقال عطال في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، ردا على الفرنسيين في مطار هواري بومدين: "لست قلقا على قضيتي لأنني لم أقم بشيء خاطئ".وأضاف الجزائري نجم "نيس": "أشكر الجميع على دعمهم وصلتني رسائل كثيرة من الجزائر".وأكد عطال جاهزيته لكأس أمم أفريقيا التي تنتظره برفقة الخضر، وقال: "جاهز لبداية تربص الخضر و أنا مستعد للكان".يذكر أن النيابة العامة في نيس جنوب شرقي فرنسا، كانت قد طالبت يوم الاثنين الماضي، بسجن اللاعب الجزائري الدولي يوسف عطال، مدافع نادي "نيس" لكرة القدم، لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو، وتوجيه تهمة "الدفاع عن الإرهاب" بعد نشره مقطع فيديو من 35 ثواني عبّر فيه عن رأيه بخصوص الحرب بين إسرائيل و"حماس".ووُضع النجم الجزائري تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء الأسباب المرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.
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رياضة
رياضة

عطال يرد على الفرنسيين ويعلق على حادث "مولودية البيض"

06:56 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCEمدافع نيس الجزائري يوسف عطال (يسار) يتقاتل من أجل الكرة مع لاعب لوريان الفرنسي ثيو لو بريس خلال مباراة كرة القدم الفرنسية
مدافع نيس الجزائري يوسف عطال (يسار) يتقاتل من أجل الكرة مع لاعب لوريان الفرنسي ثيو لو بريس خلال مباراة كرة القدم الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
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أعرب اللاعب الدولي الجزائري، يوسف عطال، عن ثقته الكبيرة في المسؤولين ومن يدافع عنه فيما يتعلق بقضية محاكمته في فرنسا، على خلفية نشره مقطع فيديو قصيرا يعلق فيه على الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وقال عطال في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، ردا على الفرنسيين في مطار هواري بومدين: "لست قلقا على قضيتي لأنني لم أقم بشيء خاطئ".

وأكد عطال أن "ما قمت به كنت أريد به دعم إخواننا في فلسطين".

وأضاف الجزائري نجم "نيس": "أشكر الجميع على دعمهم وصلتني رسائل كثيرة من الجزائر".
الجزائري رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
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وأكد عطال جاهزيته لكأس أمم أفريقيا التي تنتظره برفقة الخضر، وقال: "جاهز لبداية تربص الخضر و أنا مستعد للكان".

وعلق عطال على حادثة انقلاب حافلة منتخب "مولودية البيض" الجزائري التي أسفرت عن حالتي وفاة: "نحن في حداد، ربي يرحم موتانا و أتمنى الشفاء للمصابين".

يذكر أن النيابة العامة في نيس جنوب شرقي فرنسا، كانت قد طالبت يوم الاثنين الماضي، بسجن اللاعب الجزائري الدولي يوسف عطال، مدافع نادي "نيس" لكرة القدم، لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو، وتوجيه تهمة "الدفاع عن الإرهاب" بعد نشره مقطع فيديو من 35 ثواني عبّر فيه عن رأيه بخصوص الحرب بين إسرائيل و"حماس".
ووُضع النجم الجزائري تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء الأسباب المرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.
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