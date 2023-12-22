https://sputnikarabic.ae/20231222/علماء-روس-يطورون-مختبرا-فضائيا-لدراسة-الإلكترونيات-المتطرفة-1084359498.html
علماء روس يطورون مختبرا فضائيا لدراسة "الإلكترونيات المتطرفة"
علماء روس يطورون مختبرا فضائيا لدراسة "الإلكترونيات المتطرفة"
ذكر المكتب الصحفي لجامعة سامارا الوطنية للأبحاث في روسيا، أن علماء من الجامعة طوروا معدات سيتم تركيبها على متن المختبر المداري "بيون- إم 2" لاختبار... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T08:50+0000
2023-12-22T08:50+0000
2023-12-22T08:50+0000
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وأضاف المكتب الصحفي للجامعة: "لقد أكتملت المعدات العلمية "كاربون- 2" بنجاح، وتم إتمام الدورة الكاملة للاختبارات المخطط لها، وهي جاهزة للتثبيت على متن المركبة الفضائية "بيون- إم 2" المعدات هي نوع من موقع الاختبار الإلكتروني".وقالت ليوبوف كورغانسكايا، الباحثة الرئيسية في معهد أبحاث مشاكل النمذجة والتحكم في جامعة سامارا: "المعدات هي نوع من أرض الاختبار الإلكترونية، وستكون موجودا خارج المختبر المداري، وسيتم تثبيت وتفعيل النماذج الأولية لهياكل الأجهزة ذات الأغشية الرقيقة المعتمدة على كربيد السيليكون".يأتي كربيد السيليكون في المرتبة الثانية بعد نيتريد الماس والبورون من حيث الصلابة، وتعتبر هذه المادة شبه الموصلة أكثر المواد الواعدة للاستخدام في الإلكترونيات التي تعمل في ظل الظروف القاسية، على حسب ذكر المركز الصحفي للجامعة.ومن المقرر إجراء الاختبارات الأرضية النهائية للمعدات العلمية "كاربون 2" كجزء من المركبة الفضائية "بيون- إم "2 المجمعة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2024."بيون" هي سلسلة من المركبات الفضائية المحلية لإجراء البحوث البيولوجية، ومن عام 1973 إلى عام 1996، تم إطلاق 11 قمرا صناعيا من هذه السلسلة إلى الفضاء، واحتوت المركبة الفضائية على كائنات وحيدة الخلية ونباتات وحشرات وأسماك وسلاحف وقرود وأشياء بيولوجية أخرى.وفي أبريل/ نيسان 2013، تم إطلاق أول قمر صناعي بيولوجي حديث "بيون- إم" محملاً بالفئران والأسماك والكائنات الحية الدقيقة المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20231222/لماذا-يتتبع-أكبر-طائر-بحري-في-العالم-الأصوات-فوق-المحيط؟-فيديو-1084358129.html
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العالم, روسيا, علوم
علماء روس يطورون مختبرا فضائيا لدراسة "الإلكترونيات المتطرفة"
ذكر المكتب الصحفي لجامعة سامارا الوطنية للأبحاث في روسيا، أن علماء من الجامعة طوروا معدات سيتم تركيبها على متن المختبر المداري "بيون- إم 2" لاختبار "الإلكترونيات المتطرفة".
وأضاف المكتب الصحفي للجامعة: "لقد أكتملت المعدات العلمية "كاربون- 2" بنجاح، وتم إتمام الدورة الكاملة للاختبارات المخطط لها، وهي جاهزة للتثبيت على متن المركبة الفضائية "بيون- إم 2" المعدات هي نوع من موقع الاختبار الإلكتروني".
وقالت ليوبوف كورغانسكايا، الباحثة الرئيسية في معهد أبحاث مشاكل النمذجة والتحكم في جامعة سامارا: "المعدات هي نوع من أرض الاختبار الإلكترونية، وستكون موجودا خارج المختبر المداري، وسيتم تثبيت وتفعيل النماذج الأولية لهياكل الأجهزة ذات الأغشية الرقيقة المعتمدة على كربيد السيليكون".
وأشارت كورغانسكايا إلى أنه "ستتعرض هذه النماذج الأولية للمكونات الإلكترونية لعوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة، والإشعاع الكوني، والفراغ، وستقوم المعدات بصيانة وتقييم "أداء" العينات، وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها في حساب معلمات التشغيل لأجهزة أشباه الموصلات المستقبلية والأجهزة القائمة على كربيد السيليكون في ظل ظروف الطيران الفضائية".
يأتي كربيد السيليكون في المرتبة الثانية بعد نيتريد الماس والبورون من حيث الصلابة، وتعتبر هذه المادة شبه الموصلة أكثر المواد الواعدة للاستخدام في الإلكترونيات التي تعمل في ظل الظروف القاسية، على حسب ذكر المركز الصحفي للجامعة.
تم إجراء اختبارات التصميم والتطوير للمعدات العلمية "كاربون 2" لمدة شهر ونصف الشهر تقريبًا، وبحسب كورغانسكايا، فقد نجح موقع الاختبار الإلكتروني في اجتياز الاختبارات الأرضية الأكثر صرامة.
ومن المقرر إجراء الاختبارات الأرضية النهائية للمعدات العلمية "كاربون 2" كجزء من المركبة الفضائية "بيون- إم "2 المجمعة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2024.
"بيون" هي سلسلة من المركبات الفضائية المحلية لإجراء البحوث البيولوجية، ومن عام 1973 إلى عام 1996، تم إطلاق 11 قمرا صناعيا من هذه السلسلة إلى الفضاء، واحتوت المركبة الفضائية على كائنات وحيدة الخلية ونباتات وحشرات وأسماك وسلاحف وقرود وأشياء بيولوجية أخرى.
وفي أبريل/ نيسان 2013، تم إطلاق أول قمر صناعي بيولوجي حديث "بيون- إم" محملاً بالفئران والأسماك والكائنات الحية الدقيقة المختلفة.