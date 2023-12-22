https://sputnikarabic.ae/20231222/عيوننا-إليك-شبان-سوريون-يعانقون-بألوانهم-الحارة-جراح-فلسطين-المفتوحة-صور-1084362897.html

"عيوننا إليك".. شبان سوريون يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين بلوحات "عابرة للمكان"... صور

"عيوننا إليك".. شبان سوريون يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين بلوحات "عابرة للمكان"... صور

"عيوننا إليك" لم يكن مجرد عنوان لمعرض فني علق شبان سوريون على جدرانه عصارة أحاسيسهم، بل كانت كلمات عابرة للمكان، مذ كتبها الإخوان الرحباني عام 1973، لمعانقة... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T11:21+0000

2023-12-22T11:21+0000

2023-12-22T11:43+0000

غزة

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هذا العنوان الذي اختاره طلاب مركز "أدهم اسماعيل" للفنون التشكيلية في دمشق، للتعبير عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني، عبر معرض فني شمل 103 لوحات، صوروا خلاله بعضا من لحظات معاناة نساء وأطفال فلسطين، مظهرين شجاعة رجالها في المقاومة والدفاع عن الأرض، في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأشارت مشوح إلى أن "شغف وطموح الشباب، يبعث الأمل ويبشر بمستقبل التمسك بالهوية الثقافية، والقضايا الوطنية، والانتماء للأرض".وشدد الأسعد على أن "المنتج الثقافي، وعلى وجه التحديد اللوحة الفنية، لا تقل أهمية عن السلاح في المقاومة، إذ أن كل لوحة فيها حكاية".المشاركة في معرض "عيوننا إليك"، سلمى نصر الدين، قالت إنها أرادت التعبير في لوحتها عن الأم الفلسطينية التي تخلف وتربي وتعلم أبطالا ليدافعوا عن أرضهم وحقهم.من جهته، بيّن المشارك محمود شباط، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "أي فعل نقوم به هو فعل مقاوم موجه للرأي العام لتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".وأضاف شباط: "لوحتي من التصوير الزيتي، حملت في طياتها حضور الرجل الفلسطيني عبر التاريخ، وتأكيده على حقه في المقاومة والعودة إلى الأرض".المشاركة علياء الراعي، أشارت في حديثها لـ "سبوتنيك"، إلى أن معاناة الأطفال الفلسطينيين، لم تعد محصورة في منطقة أو مجال محدد، بل تعدت الحدود، وأصبحت قضية العالم الإنسانية.وأضافت: "ركزت في لوحتي على براءة الأطفال المسلوبة، وحقوقهم في العيش في بيئة آمنة، وليس تحت القصف وبين الركام، لا مأوى ولا طعام".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 52 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طوفان الأقصى