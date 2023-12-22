https://sputnikarabic.ae/20231222/غوارديولا-يكشف-تفاصيل-لقائه-بمحرز-في-السعودية-1084354974.html
غوارديولا يكشف تفاصيل لقائه بمحرز في السعودية
غوارديولا يكشف تفاصيل لقائه بمحرز في السعودية
كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في وقت سابق، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خلال الندوة الصحفية التي عقدها في السعودية. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T05:45+0000
2023-12-22T05:45+0000
2023-12-22T05:45+0000
مجتمع
رياضة
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ووصف غوارديولا اللقاء بالودي وقال: "محرز كان لاعبا مؤثرا معنا، حقق برفقتنا إنجازات مهمة، تناولنا العشاء سويا في مدينة جدة".وتابع غوارديولا : "كنت أتمنى أن يتابع المباراة النهائية من الملعب، لكنه مرتبط مع فريقه بمواجهة في الدوري".وكان غوارديولا، تحدث في مؤتمر صحفي سابق عن الثنائي السابق لمانشستر سيتي، محرز ولابوت، مبينا أنه سيستغل وجوده في السعودية، من أجل مناقشة الثنائي حول تجاربهما حتى الآن في دوري "روشن".وقال غوارديولا: "ربما نكون محظوظين برؤية رياض أو إيمري.. والاستماع إلى تجربتهما".
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
غوارديولا يكشف تفاصيل لقائه بمحرز في السعودية
كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في وقت سابق، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خلال الندوة الصحفية التي عقدها في السعودية.
ووصف غوارديولا اللقاء بالودي وقال: "محرز كان لاعبا مؤثرا معنا، حقق برفقتنا إنجازات مهمة، تناولنا العشاء سويا في مدينة جدة".
وتابع غوارديولا : "كنت أتمنى أن يتابع المباراة النهائية من الملعب، لكنه مرتبط مع فريقه بمواجهة في الدوري".
وأردف المدرب العريق قائلا: "لدي فضول حول الدوري السعودي وأرغب في الجلوس مع محرز ولابورت لمعرفة تجربتهم"، بحسب "النهار" الجزائرية.
وكان غوارديولا، تحدث في مؤتمر صحفي سابق
عن الثنائي السابق لمانشستر سيتي، محرز ولابوت، مبينا أنه سيستغل وجوده في السعودية، من أجل مناقشة الثنائي حول تجاربهما حتى الآن في دوري "روشن".
وقال غوارديولا: "ربما نكون محظوظين برؤية رياض أو إيمري.. والاستماع إلى تجربتهما".