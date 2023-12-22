https://sputnikarabic.ae/20231222/غوارديولا-يكشف-تفاصيل-لقائه-بمحرز-في-السعودية-1084354974.html

غوارديولا يكشف تفاصيل لقائه بمحرز في السعودية

غوارديولا يكشف تفاصيل لقائه بمحرز في السعودية

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، في وقت سابق، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خلال الندوة الصحفية التي عقدها في السعودية. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T05:45+0000

2023-12-22T05:45+0000

2023-12-22T05:45+0000

مجتمع

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/10/1050162958_0:138:2811:1719_1920x0_80_0_0_4245f5c2f1ac145b2b06bc4dfbd6fa9f.jpg

ووصف غوارديولا اللقاء بالودي وقال: "محرز كان لاعبا مؤثرا معنا، حقق برفقتنا إنجازات مهمة، تناولنا العشاء سويا في مدينة جدة".وتابع غوارديولا : "كنت أتمنى أن يتابع المباراة النهائية من الملعب، لكنه مرتبط مع فريقه بمواجهة في الدوري".وكان غوارديولا، تحدث في مؤتمر صحفي سابق عن الثنائي السابق لمانشستر سيتي، محرز ولابوت، مبينا أنه سيستغل وجوده في السعودية، من أجل مناقشة الثنائي حول تجاربهما حتى الآن في دوري "روشن".وقال غوارديولا: "ربما نكون محظوظين برؤية رياض أو إيمري.. والاستماع إلى تجربتهما".

https://sputnikarabic.ae/20231218/جوزيه-مورينيو-يكشف-عن-خوضه-حربا-من-أجل-محمد-صلاح-1084236811.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة