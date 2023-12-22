https://sputnikarabic.ae/20231222/كيف-تزيد-سرعة-الإنترنت-وما-العوامل-التي-تؤثر-عليها-1084370778.html

كيف تزيد سرعة الإنترنت وما العوامل التي تؤثر عليها

كيف تزيد سرعة الإنترنت وما العوامل التي تؤثر عليها

تتيح سرعة الإنترنت العالية العديد من الإمكانيات، كتحميل ملفات كبيرة ومشاهدة المقاطع المصورة والفيديوهات العالية الدقة، بالإضافة للمشاركة في الاتصالات المباشرة... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T14:28+0000

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سنتحدث في هذا المقال عن سرعة الإنترنت وعلى ماذا تعتمد وكيف يمكننا فحصه وزيادة سرعته بالإضافة لعوامل أخرى.سرعة الإنترنتتعتبر سرعة الإنترنت من الأمور المهمة والتي تؤثر على عمل الأشخاص الذين يستخدمونه في حياتهم اليومية بشكل رئيسي وفي أعمالهم، لتسمح (سرعة الإنترنت) بتحميل ملفات توصف بلغة الحاسوب بـ"الثقيلة" وذلك في مدة قصيرة بالإضافة لإمكانية مشاهدة المقاطع المصورة بجودة عالية دون حدوث أي تقطع خلال المتابعة.ويسعى الجميع للحصول على سرعات إنترنت عالية تتيح لهم إمكانية التواصل مع الآخرين عن طريق الفيديو لحضور المنتديات والمؤتمرات والمشاركة فيها عن بعد، وهو ما أصبح دارجًا بشكل كبير خلال فترة جائحة "كورونا"، والتي فتحت الباب أمام العمل عن بعد بعد بالاعتماد على الإنترنت وتحديدًا سرعته، الذي بات حلاً للكثير من المشاكل والمواضيع.لماذا تنخفض سرعة الإنترنت؟يوجد عدد من الأسباب التي تقف وراء ضعف الإنترنت، منها ما هو تقني يتعلق بالأجهزة نفسها وبالشركات المخدمة، ومنها ما هو طبيعي، وهذه أهم الأسباب التي تخفض من سرعة الإنترنت:إذا كنت تستخدم الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فإن المسافة من المحطة تلعب دورًا مهمًا. تنخفض السرعة أيضًا عندما تكون في وادٍ أو جوف، أو إذا كنت محاطًا بمبانٍ خرسانية ذات جدران سميكة.فحص سرعة الإنترنتلمعرفة سرعة الإنترنت وفحصها، لا بد في البداية أن نتعرف على ماذا تعتمد سرعة الإنترنت، فعادة ما يكون إنترنت الهاتف المحمول أقل من سرعة الإنترنت المنزلي والذي يمكن إيصاله عن طريق الكابل والذي يمكن أن تصل سرعته لـ500 ميغابايت/ثانية.كما وأن التضاريس الطبيعية كالجبال والوديان تلعب دورا في إضعاف شبكة الإنترنت لتقف كعائق طبيعي أمام انتشار الشبكة، كما وتعتبر الأبنية الخرسانية المسلحة من العوائق التي تعيق انتشار الشبكة ووصلولها للمستخدمين.3 طرق لمعرفة سرعة الانترنتهناك عدد من الطرق التي يتم من خلالها قياس سرعة الإنترنت، وأولى هذه الطرق، هي الطريقة اليدوية والتي تتم من خلال إيقاف جميع البرامج التي تستخدم الإنترنت، وتحميل ملف تعرض حجمه بشكل مسبق، وقياس الوقت اللازم لتحميله، وتكون النتيجة من خلال تقسيم حجم الملف على الزمن المستغرق لتحميل الملف.أما الطريق الثانية فتتم من خلال عدد من المواقع المختصة ومنها موقع SpeedTest، على سبيل المثال، والذي يمكنه قياس سرعة الإنترنت الذي تستخدمه.بالإضافة لوجود عدد من التطبيقات المختصة والتي يمكن تحميلها على الجهاز الذكي ويمكنها قياس سرعة الإنترنت.أما الطريق الثالثة فهي لأصحاب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows. وتتم من خلال استخدام مجموعة المفاتيح Ctrl و Alt و Del لفتح إدارة المهام.وبعد ذلك حدد علامة التبويب "الأداء" وانقر على Ethernet. يعد هذا الخيار جيدًا بشكل خاص لأنك لا تحتاج إلى تنزيل تطبيقات إضافية.كيفية زيادة سرعة الإنترنتيمكن زيادة سرعة الإنترنت والحصول على الاستفادة القصوى مما تقدمه مخدمات شركات الإنترنت من خلال عدة طرق، تتمثل بـ:- مسح ذاكرة التخزين المؤقتحيث تسمح هذه الطريقة بزيادة سرعة الإنترنت قليلا، فأثناء تشغيل التطبيقات تتراكم الملفات المؤقتة، وفي حال عدم مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لفترة طويلة فإن حجم هذه الملفات يتراكم ويزداد حجمها بشكل كبير، الأمر الذي يتسبب مع مرور الوقت بإبطاء سرعة الاتصال بالإنترنت.وهناك عدة طرق لمسح ذاكرة التخزين المؤقت وهي متاحة لجميع الأجهزة والبرامج التي تعمل عليها.- تحديث النظام وبرامج التشغيلتؤدي البرامج القديمة لأنظمة التشغيل إلى إبطاء البرامج والتطبيقات الموجودة في الهاتف وبالتالي استجابتها للإنترنت، الأمر الذي يتطلب تحديثها لتحسين أدائها، وتتمثل الخطوة الأولى هي التحقق من البرامج بحثًا عن الأجهزة التي توفر الوصول إلى الإنترنت - بطاقة الشبكة ومحول Wi-Fi.- إيقاف استخدام الإنترنت في الخلفيةتتسبب الخلفيات المرتبطة بالإنترنت بالإبطاء من سرعة الإنترنت والتطبيقات الأخرى، حيث تستهلك قسما من سرعة الإنترنت الموجودة على الجهاز المحمول، حيث يستخدم الكثيرون خلفيات متحركة تتعلق بحركتها بالوصول لشبكة الإنترنت كونها تتطلب تحديثا مستمرا ودائما، الأمر الذي يبطىء من عملية البحث واستخدام لبعض التطبيقات.- إيقاف وضع حفظ البياناتتعطيل وضع تشفير البيانات (FileVault)، ويتم تنشيطه عادةً بشكل افتراضي ويستهلك قدرًا كبيرًا من موارد النظام، ويحدث التعطيل في قسم "الحماية والأمان" في القائمة الرئيسية، ويوصى باستخدام هذه الطريقة في حالة الحاجة الملحة، لأنها تزيد بشكل كبير من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم.- تطبيق لتسريع الإنترنتحيث يوجد عدد من التطبيقات التي تسمح بتسريع الإنترنت، ومن بين التطبيقات الأكثر شيوعا تطبيقان يعملان على تحسين العمل على وجه التحديد مع الإنترنت: Internet Booster و Internet Speed ​​Meter Lite بالإضافة لعدد من المتصفحات مثل Opera وYandex.Browser وChrome، وضع تشغيل خاصًا - Turbo، والغرض منه هو توفير حركة المرور.أثناء التنزيل، يتم ضغط الصفحة مسبقًا، مما يسمح بتحميلها بشكل أسرع.- إيقاف الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)يتسبب استخدام VPN، بإبطاء شبكة الانترنت المستخدمة، وذلك يعود للشبكة الافتراضية نفسها، حيث تؤثر سرعتها واتصالها مع المخدم الذي تتواصل معه على عمل شبكة الانترنت المستخدمة على الهاتف، تؤدي خدمات VPN حتماً إلى تقليل سرعة اتصالك بالإنترنت.ويرجع ذلك إلى ظهور روابط إضافية بين جهاز المستخدم ونقطة نهاية مسار طلبه. على سبيل المثال، خادم VPN نفسه.هناك طريقة واحدة فقط لحل هذه المشكلة ، وهي إيقاف VPN.- تغيير اعدادات نظام أسماء النطاقات (DNS)يعرف هذا النظام بتخزينه لمعلومات تتعلق بأسماء نطاقات الانترنت في قاعدة بيانات لا مركزية على الانترنت، وبتغير اعدادات هذا النظام يزيد من سرعة تحميل صفحات المواقع المتاحة.تقوم خوادم DNS بتحليل أسماء النطاقات إلى عناوين IP ويمكن أن تؤثر على سرعة تحميل صفحات الويب.بدلاً من استخدام خوادم DNS التي يوفرها موفر خدمة الإنترنت، يمكنك تكوين جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاستخدام خوادم DNS العامة مثل Google DNS (8.8.8.8 و8.8.4.4) أو OpenDNS (208.67.222.222 و208.67.220.220).- إزالة التطبيقات غير الضروريةيمكن أن يؤدي إغلاق علامات التبويب والبرامج التي لم يتم استخدامها بعد إلى تقليل الحمل على النظام. والنتيجة هي توجيه الموارد المحررة للعمل مع الإنترنت وزيادة سرعتها.- استخدام متصفح إنترنت "خفيف"يستخدم كل منا متصفحًا على هاتفه للبحث عن معلومات على الإنترنت. واليوم، من حيث الوظيفة، لا تختلف متصفحات الويب على نظام Android تقريبًا عن البرامج المماثلة لأجهزة الكمبيوتر، وتتميز بحجمها المختلف واستهلاكها لشبكة الانترنت، لذلك يفضل متصفح خفيف الوزن يشغل مساحة صغيرة وسيسعدك باستهلاك منخفض للموارد.- إيقاف التحديثات التلقائيةتحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة على خيار يبدأ تحديثات البرامج تلقائيًا عند اكتشافها على الشبكة. يؤدي تنزيل إصدار جديد من البرنامج وتثبيته لاحقًا إلى استهلاك الموارد، مما يؤدي إلى إبطاء الإنترنت. يؤدي تعطيل الخيار إلى حل المشكلة دون أي عواقب وخيمة على أداء الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.- إعادة ضبط إعدادات الشبكةعادةً ما يتم ضبط إعدادات APN تلقائياً بمجرد ادخال الشريحة ولكن في حالات نادرة قد يتم ضبطها بشكل خاطئ مما يؤثر على سرعة الانترنت لديك. يمكنك إصلاح ذلك و تسريع الانترنت اتصالات عن طريق إعادة ضبط إعدادات APN.جرب أيضاً إعادة ضبط إعدادات الشبكة الذي سيعمل على إرجاع الإعدادات الخاصة بالشبكة إلى الحالة التي كانت عليها عند شراء الهاتف أول مرة. ولكن ستفقد كلمة سر الواي فاي.- إعادة تشغيل الهاتفتعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق لمعالجة سبب بطء الانترنت في الجوال القيام بإعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى حيث تؤدي هذه العملية إلى زيادة سرعة البيانات الخلوية والتي تعمل ببطء خاصة إذا لم تقم بإيقاف تشغيل الهاتف فترة من الزمن.كما وأن إيقاف وضع الطيران تعد من الخطوات الممتازة لحل مشكلة بطء الإنترنت في الهاتف، فعندما يتم تمكين وضع الطيران للهاتف سواء الأندرويد او الايفون سيتم تعطيل عمليات إرسال الإشارات أو الواي فاي لهاتفك وبالبلوتوث، وبالتالي سيعود تدفق إشارة الشبكة مرة أخرى بشكل أسرع مما يساعد في عملية تسريع الإنترنت على جوالك.- اعدادات المصنعمن الطرق العامة في كيفية تسريع النت على الموبايل هي طريقة إعادة ضبط المصنع في جهاز الأندرويد أو الأيفون، ويؤدي القيام بهذه الخطوة إلى حذف كل التطبيقات والملفات والبيانات الغير مرغوب بها، وتنظيف الجهاز وتخليصه من كل المشاكل ليعود جديداً كما اشتريته أول مرة، وفي جهاز الأندرويد يتم الدخول إلى إعدادات النظام ويتم الضغط على خيار إعادة ضبط المصنع الموجود في قسم النسخ الاحتياطي في الهاتف.كيفية تسريع الانترنت 4G على هاتفككثيرا ما نبحث عن كيفية تسريع الانترنت 4G في الهاتف خاصة أن النت أصبح حياتنا الافتراضية التي لا نستطيع الاستغناء عنها، بل ومصدر أعمال الكثير من الناس، لذا سنشرح اليوم طرق كثيرة لتسريع النت للأندرويد للشبكات المحمولة.في هذا المقال سنتطرق إلى معرفة طريقة تسريع الانترنت 4Gفي هاتف الأندرويد بطرق متعددة وبتطبيقات أو بدون تطبيقات، وحتى بدون التضليل فيما يسمى بأكواد تسريع النت للأندرويد.يوجد عدد من الحلول التي لابد من القيام بها من أجل تسريع الإنترنت، وتتضمن هذه الطرق مايلي:من أجل الحصول على طريقة لتسريع الانترنت 4g في الهاتف لابد أولا من اختيار المكان الصحيح الذي تعمل به، حيث تعتبر قوة الإشارة الخاصة بالشبكة المشترك بها هي الأساس في كل حل، وإن لم تكن الشبكة المتصل بها قوية فكل الحلول الباقية لا تسمن ولا تغني من جوع، لذا لابد من الاتصال المباشر من الهاتف من خلال التواجد في أماكن بها شبكة اتصالات قوية، وكلما اقترب وجودك من مركز الشبكة المتصل بها؛ كلما كانت سرعة اتصالاتك أقوى بكثير.

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