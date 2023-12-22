https://sputnikarabic.ae/20231222/لافروف-يبحث-مع-نظيره-الإيراني-تنفيذ-الاتفاقيات-التي-وقعت-خلال-زيارة-رئيسي-إلى-روسيا-1084368600.html

لافروف يبحث مع نظيره الإيراني تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة رئيسي إلى روسيا

لافروف يبحث مع نظيره الإيراني تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة رئيسي إلى روسيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات التي تم... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T13:39+0000

2023-12-22T13:39+0000

2023-12-22T13:39+0000

روسيا

إيران

العالم

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وجاء في بيان الخارجية الروسية :"تمت مناقشة عدد من المسائل الملحة في جدول الأعمال الإقليمي والثنائي في سياق تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الروسية الإيرانية على أعلى مستوى، التي عُقدت في موسكو في 7 ديسمبر، كما ناقش الوزيران الجدول الزمني للاتصالات المقبلة".وأجرى الرئيسان محادثات بحضور وفدي البلدين، ثم واصلا المفاوضات بينهما في الكرملين، في صيغة غداء عمل.أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، تطرقا خلال محادثاتهما في موسكو، إلى مسألة التعاون في إطار تحالف "أوبك+".وأكد بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المباحثات قد تطرقت إلى مسألة انضمام دول "أوبك+" الأخرى إلى الخطوات المتعلقة بخفض إنتاج النفط: "خلال المباحثات مع الإيرانيين، تم التطرق إلى موضوع التعاون والتفاعل داخل "أوبك+"، والقرارات التي تم اتخاذها داخل "أوبك+".والمرة السابقة التي زار فيها الرئيس الإيراني موسكو، كانت في يناير/ كانون الثاني 2022، وآخر مرة أجرى فيها بوتين ورئيسي محادثة هاتفية كانت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمبادرة من الجانب الإيراني، والتقى رئيسا إيران وروسيا شخصيًا خلال زيارة بوتين الرسمية إلى طهران، في تموز/ يوليو 2022، وكذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.

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