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https://sputnikarabic.ae/20231222/مدرسة-بريطانية-تعاقب-تلميذا-وضع-علم-فلسطين-على-صدره-فيديو-1084369350.html
مدرسة بريطانية تعاقب تلميذا وضع علم فلسطين على صدره... فيديو
مدرسة بريطانية تعاقب تلميذا وضع علم فلسطين على صدره... فيديو
أغلقت مدرسة بريطانية أبوابها مبكرا قبل عطلة عيد الميلاد بسبب مظاهرة خرجت بعد اتهامها بمعاقبة تلميذ عمره 8 سنوات، رفض إزالة العلم الفلسطيني عن معطفه. 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T14:00+0000
2023-12-22T14:00+0000
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ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن مجموعة من الأهالي تظاهروا أمام مدرسة "باركلي" الابتدائية في ليتون في العاصمة لندن، وذلك بعد انتشار واسع لمقطع فيديو على "تيك توك" (حذف لاحقا)، يزعم تعرض أحد التلاميذ "للتنمر والمضايقات من المدرسين لأنه فلسطيني".وهتف الأشخاص الذين تظاهروا أمام مبنى المدرسة، بعبارات مثل: "باركلي باركلي.. عار عليكم"، و"المدرسون والعائلات يجب أن يتحدوا، التعليم حق للجميع".وزعم المقطع أيضا أن 170 من أولياء الأمور وقّعوا شكوى ضد المدرسة تتعلق بمخاوفهم بشأن "حرية التعبير والإسلاموفوبيا".وردا على تصعيد إسرائيل هجومها على غزة، في وقت سابق أيضا، شارك في بريطانيا نحو 100 ألف شخص، وهو ما يعادل الإقبال القياسي الذي شهدته مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، يوم السبت الماضي.ومنذ 27 أكتوبر، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, بريطانيا
العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, بريطانيا

مدرسة بريطانية تعاقب تلميذا وضع علم فلسطين على صدره... فيديو

14:00 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHفلسطيني يلوح بعلمه الوطني بالقرب من القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة في 11 نوفمبر 2022
فلسطيني يلوح بعلمه الوطني بالقرب من القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة في 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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أغلقت مدرسة بريطانية أبوابها مبكرا قبل عطلة عيد الميلاد بسبب مظاهرة خرجت بعد اتهامها بمعاقبة تلميذ عمره 8 سنوات، رفض إزالة العلم الفلسطيني عن معطفه.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن مجموعة من الأهالي تظاهروا أمام مدرسة "باركلي" الابتدائية في ليتون في العاصمة لندن، وذلك بعد انتشار واسع لمقطع فيديو على "تيك توك" (حذف لاحقا)، يزعم تعرض أحد التلاميذ "للتنمر والمضايقات من المدرسين لأنه فلسطيني".
وهتف الأشخاص الذين تظاهروا أمام مبنى المدرسة، بعبارات مثل: "باركلي باركلي.. عار عليكم"، و"المدرسون والعائلات يجب أن يتحدوا، التعليم حق للجميع".
وزعم المقطع أيضا أن 170 من أولياء الأمور وقّعوا شكوى ضد المدرسة تتعلق بمخاوفهم بشأن "حرية التعبير والإسلاموفوبيا".
شهد وسط العاصمة البريطانية لندن، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول العام الجاري، تظاهر عشرات الآلاف للمطالبة بوقف إطلاق النار في ‏قطاع غزة، وأعرب الكثير من المشاركين في التظاهرة عن غضبهم من رفض الحكومة البريطانية دعم ‏هذا الاتفاق.‏
وردا على تصعيد إسرائيل هجومها على غزة، في وقت سابق أيضا، شارك في بريطانيا نحو 100 ألف شخص، وهو ما يعادل الإقبال القياسي الذي شهدته مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، يوم السبت الماضي.
لكن أشارت تقارير بريطانية أن أحد الاختلافات هو المزاج الأكثر توترا بشكل واضح في المظاهرة، بالمقارنة مع المسيرات السابقة، وهو ما يعكس الأحداث التي تتكشف في غزة، والغضب الواسع النطاق بشأن نهج الحكومة في الصراع المستمر منذ 3 أسابيع.
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11:21 GMT
ومنذ 27 أكتوبر، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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