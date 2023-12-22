https://sputnikarabic.ae/20231222/مدرسة-بريطانية-تعاقب-تلميذا-وضع-علم-فلسطين-على-صدره-فيديو-1084369350.html

مدرسة بريطانية تعاقب تلميذا وضع علم فلسطين على صدره... فيديو

مدرسة بريطانية تعاقب تلميذا وضع علم فلسطين على صدره... فيديو

أغلقت مدرسة بريطانية أبوابها مبكرا قبل عطلة عيد الميلاد بسبب مظاهرة خرجت بعد اتهامها بمعاقبة تلميذ عمره 8 سنوات، رفض إزالة العلم الفلسطيني عن معطفه. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن مجموعة من الأهالي تظاهروا أمام مدرسة "باركلي" الابتدائية في ليتون في العاصمة لندن، وذلك بعد انتشار واسع لمقطع فيديو على "تيك توك" (حذف لاحقا)، يزعم تعرض أحد التلاميذ "للتنمر والمضايقات من المدرسين لأنه فلسطيني".وهتف الأشخاص الذين تظاهروا أمام مبنى المدرسة، بعبارات مثل: "باركلي باركلي.. عار عليكم"، و"المدرسون والعائلات يجب أن يتحدوا، التعليم حق للجميع".وزعم المقطع أيضا أن 170 من أولياء الأمور وقّعوا شكوى ضد المدرسة تتعلق بمخاوفهم بشأن "حرية التعبير والإسلاموفوبيا".وردا على تصعيد إسرائيل هجومها على غزة، في وقت سابق أيضا، شارك في بريطانيا نحو 100 ألف شخص، وهو ما يعادل الإقبال القياسي الذي شهدته مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، يوم السبت الماضي.ومنذ 27 أكتوبر، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231222/عيوننا-إليك-شبان-سوريون-يعانقون-بألوانهم-الحارة-جراح-فلسطين-المفتوحة-صور-1084362897.html

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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, بريطانيا