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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231222/مسيرة-روسية-تقود-ناقلة-جند-أوكرانية-إلى-فخ-حقل-ألغام-فيديو-1084361678.html
مسيرة روسية تقود ناقلة جند أوكرانية إلى فخ حقل ألغام... فيديو
مسيرة روسية تقود ناقلة جند أوكرانية إلى فخ حقل ألغام... فيديو
تعقبت مجموعة من مشغلي المسيرات الروسية من فوج الهجوم "247" المحمول جوا، ناقلة جند مجنزرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأدى هذا التعقب بدوره إلى قيادة... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T10:11+0000
2023-12-22T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وكان مشغلو المسيرات من فوج الهجوم "247" المحمول جوًا يقومون بعملهم المعتاد، حيث تعقبوا مختلف المعدات والقوى العاملة لتشكيلات نظام كييف المتمركزة في اتجاه زابوروجيه.وخلال هذا البحث، تم رصد ناقلة العدو المجنزرة، والتي كانت تتحرك بسرعة كبيرة إلى حد ما، لقد أراد مشغلو المسيرة إسقاط المتفجرات مباشرة في فتحة المجنزرة، لكن العسكريين الأوكرانيين زادوا من سرعتهم واصطدموا بلغم مضاد للدبابات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

مسيرة روسية تقود ناقلة جند أوكرانية إلى فخ حقل ألغام... فيديو

10:11 GMT 22.12.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
ناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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تعقبت مجموعة من مشغلي المسيرات الروسية من فوج الهجوم "247" المحمول جوا، ناقلة جند مجنزرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأدى هذا التعقب بدوره إلى قيادة المجنزرة الأوكرانية إلى حقل ألغام أدى إلى تفجيرها وتدميرها.
وكان مشغلو المسيرات من فوج الهجوم "247" المحمول جوًا يقومون بعملهم المعتاد، حيث تعقبوا مختلف المعدات والقوى العاملة لتشكيلات نظام كييف المتمركزة في اتجاه زابوروجيه.
وخلال هذا البحث، تم رصد ناقلة العدو المجنزرة، والتي كانت تتحرك بسرعة كبيرة إلى حد ما، لقد أراد مشغلو المسيرة إسقاط المتفجرات مباشرة في فتحة المجنزرة، لكن العسكريين الأوكرانيين زادوا من سرعتهم واصطدموا بلغم مضاد للدبابات.
وكان الانفجار قويا لدرجة أن فتحات نقل الحركة في المجنزرة ومقصورة المحرك انفجرت، ولم يخرج أحد من الداخل، ومات أولئك الذين كانوا وراء الدروع أو أصيبوا بجروح خطيرة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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