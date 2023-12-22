https://sputnikarabic.ae/20231222/مسيرة-روسية-تقود-ناقلة-جند-أوكرانية-إلى-فخ-حقل-ألغام-فيديو-1084361678.html

مسيرة روسية تقود ناقلة جند أوكرانية إلى فخ حقل ألغام... فيديو

مسيرة روسية تقود ناقلة جند أوكرانية إلى فخ حقل ألغام... فيديو

تعقبت مجموعة من مشغلي المسيرات الروسية من فوج الهجوم "247" المحمول جوا، ناقلة جند مجنزرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأدى هذا التعقب بدوره إلى قيادة... 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T10:11+0000

2023-12-22T10:11+0000

2023-12-22T10:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وكان مشغلو المسيرات من فوج الهجوم "247" المحمول جوًا يقومون بعملهم المعتاد، حيث تعقبوا مختلف المعدات والقوى العاملة لتشكيلات نظام كييف المتمركزة في اتجاه زابوروجيه.وخلال هذا البحث، تم رصد ناقلة العدو المجنزرة، والتي كانت تتحرك بسرعة كبيرة إلى حد ما، لقد أراد مشغلو المسيرة إسقاط المتفجرات مباشرة في فتحة المجنزرة، لكن العسكريين الأوكرانيين زادوا من سرعتهم واصطدموا بلغم مضاد للدبابات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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روسيا, العالم, رصد عسكري