https://sputnikarabic.ae/20231222/مشهد-مذهل-لإقلاع-طائرة-إيل-76-جديدة-عملاقة-وسط-الثلوج-فيديو--1084357947.html
مشهد مذهل لإقلاع طائرة "إيل-76" جديدة عملاقة وسط الثلوج... فيديو
مشهد مذهل لإقلاع طائرة "إيل-76" جديدة عملاقة وسط الثلوج... فيديو
كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن مشاهد مذهلة لعملية إقلاع طائرة عملاقة جديدة من طراز "إيل-76 أم دي-90 آ"، من مدرج وسط الثلوج الكثيفة التي تشهدها البلاد في هذه... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T07:57+0000
2023-12-22T07:57+0000
2023-12-22T07:57+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت "روستيخ" إلى أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية طائرة نقل عسكرية جديدة من طراز "إيل-76 أم دي-90 آ".وقال المدير الإداري للشركة، دانييل برينرمان، إن طائرة أخرى ضمن برنامج العام الحالي هي في المرحلة النهائية من اختبار التصنيع، بحسب الخدمة الصحيفة لشركة "روسيتيخ".وأوضح برينرمان أن الشركة ستفي "في الوقت المناسب بالتزاماتنا بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمركبات النقل العسكرية".وأشار برينرمان إلى أن الشركة "تواصل زيادة وتيرة الإنتاج والإنتاج المتسلسل، ونحن نخطط لزيادة هذه السلسلة. لقد تم بالفعل إنشاء احتياطي الإنتاج للعام المقبل".الجدير بالذكر أن طائرة "إيل-76 أم دي-90 آ"، هي نسخة مطورة من طائرة "أيل-76 أم دي"، وهي مصممة للنقل والهبوط المظلي للمعدات والبضائع والأفراد العسكريين.وصنعت الطائرة العملاقة من مكونات محلية روسية الصنع، وساهم تحديث الطائرة في زيادة معدلات نطاق الطيران والحمولة، وتحسين دقة ملاحة الطائرات وهبوطها، وتحسين جودة الاتصالات اللاسلكية.
https://sputnikarabic.ae/20231222/الدفاع-الروسية-راجمات-أوراغان-تدمر-تجمعات-للمدرعات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1084353660.html
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روسيا, رصد عسكري
مشهد مذهل لإقلاع طائرة "إيل-76" جديدة عملاقة وسط الثلوج... فيديو
كشفت شركة "روستيخ" الروسية عن مشاهد مذهلة لعملية إقلاع طائرة عملاقة جديدة من طراز "إيل-76 أم دي-90 آ"، من مدرج وسط الثلوج الكثيفة التي تشهدها البلاد في هذه الأيام.
وأشارت "روستيخ" إلى أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية طائرة نقل عسكرية جديدة من طراز "إيل-76 أم دي-90 آ".
وقال المدير الإداري للشركة، دانييل برينرمان، إن طائرة أخرى ضمن برنامج العام الحالي هي في المرحلة النهائية من اختبار التصنيع، بحسب الخدمة الصحيفة لشركة "روسيتيخ"
.
وأوضح برينرمان أن الشركة ستفي "في الوقت المناسب بالتزاماتنا بتزويد وزارة الدفاع الروسية بمركبات النقل العسكرية".
وأشار برينرمان إلى أن الشركة "تواصل زيادة وتيرة الإنتاج والإنتاج المتسلسل، ونحن نخطط لزيادة هذه السلسلة. لقد تم بالفعل إنشاء احتياطي الإنتاج للعام المقبل".
الجدير بالذكر أن طائرة "إيل-76 أم دي-90 آ"، هي نسخة مطورة من طائرة "أيل-76 أم دي"، وهي مصممة للنقل والهبوط المظلي للمعدات والبضائع والأفراد العسكريين.
وصنعت الطائرة العملاقة من مكونات محلية روسية الصنع، وساهم تحديث الطائرة في زيادة معدلات نطاق الطيران والحمولة، وتحسين دقة ملاحة الطائرات وهبوطها، وتحسين جودة الاتصالات اللاسلكية.