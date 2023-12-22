https://sputnikarabic.ae/20231222/مشهد-مذهل-للسماء-المضيئة-بأشعة-غاما-فيديو--1084355284.html

مشهد مذهل للسماء المضيئة بأشعة "غاما"... فيديو

مشهد مذهل للسماء المضيئة بأشعة "غاما"... فيديو

معظم الضوء المتدفق عبر الكون غير مرئي للعين البشرية، وخارج الأطوال الموجية متوسطة المدى التي يمكننا رؤيتها، هناك كون كامل يضيء في إشعاع عالي ومنخفض الطاقة. 22.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-22T06:46+0000

2023-12-22T06:46+0000

2023-12-22T06:46+0000

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وقد تمكّن العلماء من بناء أدوات تمكنه من رؤية الضوء الذي لا يمكننا رؤيته بالعين المجردة، أحدها هو تلسكوب "فيرمي" الفضائي لأشعة "غاما" التابع لوكالة الفضاء "ناسا"، وهو مرصد معلق في مدار أرضي منخفض، يراقب السماء لجهة أشعة "غاما"، أعلى ضوء ذي طاقة في الكون.ويراقب "فيرمي" السماء بأكملها باستمرار، ويراقب مصادر أشعة "غاما" وكيف تتغير بمرور الوقت، ويزود علماء الفلك بخريطة لمختلف العناصر المنتجة لأشعة "غاما" التي يمكننا اكتشافها. ويتم تجميع هذه البيانات في ملف "كتالوغ" يمكن للعلماء استخدامه لاستكشاف إنتاج إشعاع "غاما".وفي غضون ذلك، تمثل الدائرة الصفراء المسار الظاهر للشمس عبر السماء لتلك الفترة الزمنية.ويقول عالم الفيزياء الفلكية، دانييل كوتشيفسكي، من مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا" في هنتسفيل: "ألهمنا وضع قاعدة البيانات هذه معا من قبل علماء الفلك الذين يدرسون المجرات وأرادوا مقارنة منحنيات الضوء المرئي وأشعة غاما على نطاقات زمنية طويلة. كنا نتلقى طلبات لمعالجة كائن واحد في كل مرة. الآن يمكن للمجتمع العلمي الوصول إلى جميع البيانات التي تم تحليلها للكتالوغ بأكمله".وتبعث الكوازارات ألمع ضوء في الكون، وبعض هذه الكوازارات لها نفثات من البلازما انطلقت من نواة المجرة، وعندما يتغذى الثقب الأسود، يتم تحويل بعض المواد التي تدور حوله وتسريعها على طول خطوط المجال المغناطيسي خارج أفق الحدث، وعندما تصل إلى القطبين، يتم إطلاق هذه المادة في الفضاء بسرعات عالية، وغالبا ما تقترب من سرعة الضوء في الفراغ.وهناك توهج أشعة "غاما" لمستوى مجرة درب التبانة، وهو ممثل في الرسوم المتحركة بشريط برتقالي باهت يمتد عبر مركز الصورة. هناك، يمثل اللون الأكثر إشراقا وتوهجا أكثر إشراقا.ومن المأمول أن توفر الملاحظات الطويلة الأمد نظرة أعمق لبعض الظواهر المرتبطة بمصادر أشعة غاما. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تتبع النيوترينو إلى فترة أكثر إشراقا من نشاط البلازار في تضييق نطاق العمليات التي تنتج هذه الجسيمات الغامضة.

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