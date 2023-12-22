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وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري... صور
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري... صور
استقبل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، في قصر لانكستر هاوس في العاصمة لندن، اليوم الجمعة، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وذلك في إطار زيارته... 22.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-22T08:29+0000
2023-12-22T08:29+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، عقد وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني، اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي الوزارتين.وخلال الاجتماع، جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.ووصل وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، أمس الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية، بناءً على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين البريطانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230817/سوناك-يؤكد-لابن-سلمان-تطلع-بريطانيا-لتعميق-العلاقات-مع-السعودية-1080176958.html
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بريطانيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
بريطانيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري... صور

08:29 GMT 22.12.2023
© AFP 2023 / MARK WILSONنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / MARK WILSON
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استقبل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، في قصر لانكستر هاوس في العاصمة لندن، اليوم الجمعة، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى بريطانيا.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، عقد وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني، اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي الوزارتين.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.
كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
سوناك يؤكد لابن سلمان تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات مع السعودية
17 أغسطس, 14:52 GMT
ووصل وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، أمس الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية، بناءً على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين البريطانيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.
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