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أبو الغيط: قرار مجلس الأمن حول غزة ما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه
أبو الغيط: قرار مجلس الأمن حول غزة ما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قرار مجلس الأمن حول غزة قد جاء متأخرا، لافتًا إلى أنه ما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف الحرب. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T11:42+0000
2023-12-23T11:42+0000
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وقال أبو الغيط إن القرار ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار.وأضاف أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً عند رغبة إسرائيل.وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب.وكان مجلس الأمن قد وافق، أمس الجمعة، على قرار يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
https://sputnikarabic.ae/20231223/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-سكان-غزة-يبيعون-ممتلكاتهم-لمواجهة-الجوع-1084384304.html
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جامعة الدول العربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

أبو الغيط: قرار مجلس الأمن حول غزة ما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه

11:42 GMT 23.12.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قرار مجلس الأمن حول غزة قد جاء متأخرا، لافتًا إلى أنه ما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف الحرب.
وقال أبو الغيط إن القرار ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار.
وأضاف أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً عند رغبة إسرائيل.
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وأوضح أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات لغزة وإنما حماية المدنيين من القصف المستمر، وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب.
وكان مجلس الأمن قد وافق، أمس الجمعة، على قرار يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
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