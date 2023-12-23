https://sputnikarabic.ae/20231223/ألمانيا-قد-تفرض-ضريبة-دخل-على-مواطنيها-لدعم-أوكرانيا-عسكريا-1084391013.html
ألمانيا قد تفرض ضريبة دخل على مواطنيها لدعم أوكرانيا عسكريا
ألمانيا قد تفرض ضريبة دخل على مواطنيها لدعم أوكرانيا عسكريا
أفادت عضو المجلس الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء الألماني، مونيكا شنيتزر، اليوم السبت، في مقابلة صحفية بإمكانية زيادة ضريبة الدخل الألمانية من أجل دعم أوكرانيا... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T12:48+0000
2023-12-23T12:48+0000
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وأوضحت شنيتزر: "الأحداث الخاصة تتطلب تدابير خاصة، يمكن أن يكون الرد المحتمل على هذا التحدي هو زيادة التضامن مع أوكرانيا من خلال تأثير ضريبة الدخل على المساعدة العسكرية".وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك، في وقت سابق، في مقابلة مع هاندلسبلات، إنه نظرا لخطر إضعاف الدعم لأوكرانيا من قبل الدول الغربية، يجب أن تكون ألمانيا مستعدة لتحمل مسؤولية أكبر وزيادة الإنفاق.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20231223/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-110-مناطق-1084387528.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ألمانيا قد تفرض ضريبة دخل على مواطنيها لدعم أوكرانيا عسكريا
أفادت عضو المجلس الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء الألماني، مونيكا شنيتزر، اليوم السبت، في مقابلة صحفية بإمكانية زيادة ضريبة الدخل الألمانية من أجل دعم أوكرانيا على نطاق أوسع بالإمدادات العسكرية.
وأوضحت شنيتزر: "الأحداث الخاصة تتطلب تدابير خاصة، يمكن أن يكون الرد المحتمل على هذا التحدي هو زيادة التضامن مع أوكرانيا من خلال تأثير ضريبة الدخل على المساعدة العسكرية".
وفي الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول، انتهت اجتماعات مجلس الوزراء الألماني المكرسة لحل أزمة الميزانية في البلاد، وخلال الاجتماع، تقرر تخفيض ميزانية العام المقبل بمقدار 17 مليار يورو، وفي الوقت نفسه، تقرر تحضير المبلغ نفسه لدعم أوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشار روبرت هابيك، في وقت سابق، في مقابلة مع هاندلسبلات، إنه نظرا لخطر إضعاف الدعم لأوكرانيا من قبل الدول الغربية، يجب أن تكون ألمانيا مستعدة لتحمل مسؤولية أكبر وزيادة الإنفاق.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.