https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-أمريكا-تعيد-تجهيز-قاعدة-في-المحيط-الهادئ-قصفت-منها-اليابان-1084392798.html

إعلام: أمريكا تعيد تجهيز قاعدة في المحيط الهادئ قصفت منها اليابان

إعلام: أمريكا تعيد تجهيز قاعدة في المحيط الهادئ قصفت منها اليابان

خلال الحرب العالمية الثانية، كان مطار "نورث فيلد" أحد أكبر القواعد الأمريكية، تم استخدامه لقصف اليابان، كما أقلعت منه طائرات "بي- 29 سوبرفورتريس" التي أسقطت... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T13:56+0000

2023-12-23T13:56+0000

2023-12-23T13:56+0000

العالم

رصد عسكري

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وبعد انتهاء الحرب، استخدمت القوات الجوية الأمريكية "نورث فيلد" لمدة عامين آخرين، ثم تخلت عن القاعدة الجوية، وانتقلت إلى جزيرة غوام على بعد 200 كيلومتر جنوبًا.كان الهجوم من بين أخطر جرائم الحرب في التاريخ، وتسبب في مقتل عدد أكبر بكثير من المدنيين مقارنة بأي هجوم آخر تم تسجيله، وتم تدمير عدد كبير من المنازل تعود لـ 372 ألف أسرة، وصرّح الجنرال كورتيس ليماي، الذي أشرف على الهجوم، أنه قتل أكثر من ضحايا الهجمات النووية اللاحقة على المدن اليابانية مجتمعة، مع تقديرات تفيد بأن عدد القتلى يصل إلى 500 ألف، وتم تدمير العديد من المستشفيات من قبل الجيش الأمريكي، والتي لا يزال مرضاها في جميع أنحاء البلاد، وبلغت ذروتها في الضربات النووية على مدن اليابان "هيروشيما وناغازاكي".ودمر الهجوم النووي على هيروشيما 18 مستشفى و32 مركزًا للإسعافات الأولية، مع مقتل وإصابة 90% من أطباء المدينة بجروح خطيرة، بينما في الهجوم على ناغازاكي، تم تدمير المرافق الطبية الرئيسية في المدينة، بما في ذلك جامعة ناغازاكي الطبية والمستشفى المرتبط بها، وذلك وفقًا لتقديرات مستشفى "أوروكامي الأول".

https://sputnikarabic.ae/20231223/معلومات-جديدة-عن-المنطاد-الصيني-الذي-دخل-الأجواء-الأمريكية-يكشفها-مسؤول-أمريكي-1084390750.html

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العالم, رصد عسكري