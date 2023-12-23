https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-غربي-على-نظام-كييف-اتخاذ-موقف-دفاعي-بعد-فشل-هجومه-المضاد--1084380457.html

إعلام غربي: على نظام كييف اتخاذ موقف دفاعي بعد فشل هجومه المضاد

إعلام غربي: على نظام كييف اتخاذ موقف دفاعي بعد فشل هجومه المضاد

كتبت صحيفة غربية، اليوم السبت، أنه بعد الهجوم المضاد الفاشل لأوكرانيا والتقدم الواثق للقوات الروسية، سيتعين على نظام كييف إعادة النظر في استراتيجيته لعام 2024... 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T07:59+0000

2023-12-23T07:59+0000

2023-12-23T07:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg

وأضافت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية أنه "لا يوجد حاليا أي احتمال لشن هجوم أوكراني جديد واسع النطاق، فالقوات منهكة ولا توجد ذخيرة كافية".ووفقا للمقال، فإنه "على الرغم من تأكيدات كييف بأن صناعة الدفاع الأوكرانية تتطور بنشاط، ويدرس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فكرة تعبئة 500 ألف شخص، إلا أن اليأس والإرهاق من الصراع الذي طال أمده يسود في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف رونزايمر أن أوروبا، وخاصة ألمانيا، ستحتاج إلى تحمل المزيد من المسؤولية في العام المقبل.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231223/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أفضل-تكتيكيا-على-محور-كوبيانسك-1084377444.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا