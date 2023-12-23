https://sputnikarabic.ae/20231223/إيران-تعلن-عقد-مؤتمر-دولي-لدعم-فلسطين-بمشاركة-ممثلين-عن-أكثر-من-50-دولة-1084380164.html
إيران تعلن عقد مؤتمر دولي لدعم فلسطين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة
إيران تعلن عقد مؤتمر دولي لدعم فلسطين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عقد مؤتمر طهران الدولي، اليوم السبت، لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المساعي الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T07:51+0000
2023-12-23T07:51+0000
2023-12-23T07:51+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "هذا المؤتمر الدولي يستمر يوما واحدا ويشارك فيه مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم"، معتبرا عقد هذا المؤتمر "يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وشعب غزة البطل".وقال إن "الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالبي العدالة والضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231213/وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يشددان-على-ضرورة-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1084060532.html
https://sputnikarabic.ae/20231119/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-حرب-الأشباح-بدأت-في-غزة-والدعم-الأمريكي-لن-ينقذ-إسرائيل-من-الانهيار-1083290988.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران تعلن عقد مؤتمر دولي لدعم فلسطين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عقد مؤتمر طهران الدولي، اليوم السبت، لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المساعي الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني، أن "هذا المؤتمر الدولي يستمر يوما واحدا ويشارك فيه مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم"، معتبرا عقد هذا المؤتمر "يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وشعب غزة البطل".
وقال إن "الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالبي العدالة والضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى
من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الجاري.