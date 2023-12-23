اكتشاف ضفادع بأنياب "غريبة"... صور
09:06 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 23.12.2023)
© Photo / pixabay/No-longer-hereضفدع يقف على وردة نهرية حمراء
© Photo / pixabay/No-longer-here
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توصلت مجموعة من الباحثين الأندونيسيين وبالتعاون مع متحف بوجور لعلم الحيوان، إلى اكتشاف فصيل من الضفادع التي تعيش في مجاري المياه في جنوب شرق آسيا لديها تكيف غريب، وهو اثنان من "الأنياب" العظمية يبرزان من عظم الفك السفلي.
وكتب الفريق بناء على نتائج الدراسة: "هؤلاءالضفادع يستخدمون هذه الأنياب للتقاتل مع بعضهم بعضا، وأحيانًا حتى لاصطياد فريسة قاسية مثل سرطان البحر".
وبالتعاون مع متحف بوجور لعلم الحيوان، عثر فريق من مختبر ماكغواير في بيركلي على الضفادع في سولاويزي، وهي جزيرة جبلية وعرة تشكل جزءًا من إندونيسيا.
I am unbelievably stoked! I just held a toad for the first time today?! I have always heard them outside, but never encountered not one, but both Frog and Toad!?! 🐸🖤 pic.twitter.com/fbnjp8UyWo— 🕷️ (@AranhaFang) December 23, 2023
يقول جيف فريدريك، باحث ما بعد الدكتوراه في المتحف الميداني في شيكاغو والمؤلف الرئيسي للدراسة، والذي أجرى البحث: "هذا النوع الجديد صغير جدًا مقارنة بالضفادع ذات الأنياب الأخرى في الجزيرة التي تم العثور عليها فيها، ويبلغ حجمه نحو الربع، أما الكبيرة منها فيصل وزنها إلى رطلين".
أثناء رحلتهم عبر الغابة، لاحظ أعضاء فريق أبحاث البرمائيات والزواحف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا، شيئًا غير متوقع على أوراق شتلات الأشجار والصخور المغطاة بالطحالب وهي "أعشاش بيض الضفادع".
وتتميز هذه الضفادع بوجود أسنان صغيرة في الفك العلوي وأنياب صغيرة في الفك السفلي. ويذكر أن عدة أنواع من الضفادع في مناطق جنوب شرق آسيا، لها أنياب تستخدمها للدفاع عن نفسها وحماية مناطقها كما تستخدمها في الصيد.
وأظهرت الدراسات أن أسنان الضفادع تطورت بشكل مستقل أربع مرات على الأقل. وقد عثر في السابق على ضفادع مماثلة في كمبوديا وفيتنام وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء عثروا في رواندا قبل فترة على ضفادع يشبه نقيقها الصوت الذي تطلقه دمى الأطفال، تعيش في أماكن ارتفاعها نحو 2 كلم فوق مستوى سطح البحر.