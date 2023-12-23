عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231223/اكتشاف-ضفادع-بأنياب-غريبة-صور-1084382807.html
اكتشاف ضفادع بأنياب "غريبة"... صور
اكتشاف ضفادع بأنياب "غريبة"... صور
توصلت مجموعة من الباحثين الأندونيسيين وبالتعاون مع متحف بوجور لعلم الحيوان، إلى اكتشاف فصيل من الضفادع التي تعيش في مجاري المياه في جنوب شرق آسيا لديها تكيف... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T09:06+0000
2023-12-23T09:08+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0f/1056240172_0:26:1921:1106_1920x0_80_0_0_b3c3a5a1ef4c59599b290d8893794951.jpg
وكتب الفريق بناء على نتائج الدراسة: "هؤلاءالضفادع يستخدمون هذه الأنياب للتقاتل مع بعضهم بعضا، وأحيانًا حتى لاصطياد فريسة قاسية مثل سرطان البحر".أثناء رحلتهم عبر الغابة، لاحظ أعضاء فريق أبحاث البرمائيات والزواحف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا، شيئًا غير متوقع على أوراق شتلات الأشجار والصخور المغطاة بالطحالب وهي "أعشاش بيض الضفادع".وأظهرت الدراسات أن أسنان الضفادع تطورت بشكل مستقل أربع مرات على الأقل. وقد عثر في السابق على ضفادع مماثلة في كمبوديا وفيتنام وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.وتجدر الإشارة إلى أن العلماء عثروا في رواندا قبل فترة على ضفادع يشبه نقيقها الصوت الذي تطلقه دمى الأطفال، تعيش في أماكن ارتفاعها نحو 2 كلم فوق مستوى سطح البحر.
https://sputnikarabic.ae/20231223/علماء-يكتشفون-طريقا-قديما-إلى-القارة-الأمريكية-عمره-24-ألف-عام-1084381988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0f/1056240172_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7b1c732bc4dba51d5b097c5d331b609b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

اكتشاف ضفادع بأنياب "غريبة"... صور

09:06 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 23.12.2023)
© Photo / pixabay/No-longer-hereضفدع يقف على وردة نهرية حمراء
ضفدع يقف على وردة نهرية حمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© Photo / pixabay/No-longer-here
تابعنا عبر
توصلت مجموعة من الباحثين الأندونيسيين وبالتعاون مع متحف بوجور لعلم الحيوان، إلى اكتشاف فصيل من الضفادع التي تعيش في مجاري المياه في جنوب شرق آسيا لديها تكيف غريب، وهو اثنان من "الأنياب" العظمية يبرزان من عظم الفك السفلي.
وكتب الفريق بناء على نتائج الدراسة: "هؤلاءالضفادع يستخدمون هذه الأنياب للتقاتل مع بعضهم بعضا، وأحيانًا حتى لاصطياد فريسة قاسية مثل سرطان البحر".
وبالتعاون مع متحف بوجور لعلم الحيوان، عثر فريق من مختبر ماكغواير في بيركلي على الضفادع في سولاويزي، وهي جزيرة جبلية وعرة تشكل جزءًا من إندونيسيا.

يقول جيف فريدريك، باحث ما بعد الدكتوراه في المتحف الميداني في شيكاغو والمؤلف الرئيسي للدراسة، والذي أجرى البحث: "هذا النوع الجديد صغير جدًا مقارنة بالضفادع ذات الأنياب الأخرى في الجزيرة التي تم العثور عليها فيها، ويبلغ حجمه نحو الربع، أما الكبيرة منها فيصل وزنها إلى رطلين".

أثناء رحلتهم عبر الغابة، لاحظ أعضاء فريق أبحاث البرمائيات والزواحف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا، شيئًا غير متوقع على أوراق شتلات الأشجار والصخور المغطاة بالطحالب وهي "أعشاش بيض الضفادع".
هجرة قديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
مجتمع
علماء يكتشفون طريقا قديما إلى القارة الأمريكية عمره نحو 24 ألف عام
08:50 GMT

وتتميز هذه الضفادع بوجود أسنان صغيرة في الفك العلوي وأنياب صغيرة في الفك السفلي. ويذكر أن عدة أنواع من الضفادع في مناطق جنوب شرق آسيا، لها أنياب تستخدمها للدفاع عن نفسها وحماية مناطقها كما تستخدمها في الصيد.

وأظهرت الدراسات أن أسنان الضفادع تطورت بشكل مستقل أربع مرات على الأقل. وقد عثر في السابق على ضفادع مماثلة في كمبوديا وفيتنام وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء عثروا في رواندا قبل فترة على ضفادع يشبه نقيقها الصوت الذي تطلقه دمى الأطفال، تعيش في أماكن ارتفاعها نحو 2 كلم فوق مستوى سطح البحر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 3 قادة فلسطينيين على قائمة اغتيالات الموساد.. صور وفيديو06:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала