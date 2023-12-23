https://sputnikarabic.ae/20231223/الأمم-المتحدة-الدول-الأعضاء-دفعت-620-مليون-دولار-استجابة-للنداء-العاجل-بشأن-غزة-1084379155.html
الأمم المتحدة: الدول الأعضاء دفعت 620 مليون دولار استجابة للنداء العاجل بشأن غزة
الأمم المتحدة: الدول الأعضاء دفعت 620 مليون دولار استجابة للنداء العاجل بشأن غزة
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن الدول أعضاء الأمم المتحدة دفعت نحو 620 مليون دولار، وذلك في أعقاب إطلاق المنظمة نداء عاجلا... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المكتب بيانا قال فيه إن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 52% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أن وقف إطلاق النار الإنساني هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة. وأوضح غوتيريش للصحفيين، أن "وقف إطلاق النار الإنساني، هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية احتياجات الأشخاص في غزة، الذين في أمس الحاجة، وإنهاء الكابوس المستمر".ووصف المسؤول الأممي النهج المتبع فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية بـ"الخاطئ"، حيث "يعتبر عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تدخل، مقياسا لفعاليتها"، مشيرا إلى أن "المشكلة الحقيقية، هي في أن الطريقة التي تواصل بها إسرائيل هذا الهجوم، تخلق عقبات كبيرة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور المجتمع الدولي في أن "يعزز حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم، وكذلك [الالتزام] بحل الدولتين".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وامتدت لسبعة أيام؛ وجرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231223/هيئة-البث-الإسرائيلية-السنوار-لديه-خطة-منظمة-لإنهاء-الحرب-في-غزة-1084378843.html
https://sputnikarabic.ae/20231222/أمريكا-تمنع-مجلس-الأمن-الدولي-من-اعتماد-قرار-يدعو-إلى-تعليق-فوري-للأعمال-العدائية-1084374074.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الأمم المتحدة: الدول الأعضاء دفعت 620 مليون دولار استجابة للنداء العاجل بشأن غزة
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم السبت، بأن الدول أعضاء الأمم المتحدة دفعت نحو 620 مليون دولار، وذلك في أعقاب إطلاق المنظمة نداء عاجلا بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية
"بترا" عن المكتب بيانا قال فيه إن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 52% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أن وقف إطلاق النار الإنساني هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.
وأوضح غوتيريش للصحفيين، أن "وقف إطلاق النار الإنساني، هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية احتياجات الأشخاص في غزة، الذين في أمس الحاجة، وإنهاء الكابوس المستمر".
ووصف المسؤول الأممي النهج المتبع فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية بـ"الخاطئ"، حيث "يعتبر عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات
الإنسانية التي تدخل، مقياسا لفعاليتها"، مشيرا إلى أن "المشكلة الحقيقية، هي في أن الطريقة التي تواصل بها إسرائيل هذا الهجوم، تخلق عقبات كبيرة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور المجتمع الدولي في أن "يعزز حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم، وكذلك [الالتزام] بحل الدولتين".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وامتدت لسبعة أيام؛ وجرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.