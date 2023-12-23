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https://sputnikarabic.ae/20231223/الحرس-الثوري-الإيراني-يهدد-أمريكا-وحلفاءها-بإغلاق-البحر-المتوسط-وممرات-مائية-أخرى-1084387229.html
الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا وحلفاءها بإغلاق البحر المتوسط وممرات مائية أخرى
الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا وحلفاءها بإغلاق البحر المتوسط وممرات مائية أخرى
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "قدرته على إغلاق مضيق جبل طارق"، مشيرًا إلى أن "البحر الأحمر تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل". 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T11:22+0000
2023-12-23T11:22+0000
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وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي، إنه "مع استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين على واشنطن وحلفائها توقع إغلاق ممرات مائية أمامهم كالبحر المتوسط وجبل طارق"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واتهم البيت الأبيض، أمس الجمعة، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عما وصفته بالسلوك المتهور، زاعمةً أن إيران تقدم لـ"أنصار الله" دعمًا قويًا يشمل طائرات مسيرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخبارية تكتيكية.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231223/أنصار-الله-أمريكا-تقترف-حماقة-بتشكيلها-التحالف-البحري-العسكري-ولدينا-خيارات-مفاجئة-للرد-1084381053.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/أوستن-أمريكا-تدعو-إيران-إلى-خفض-التوترات-في-الشرق-الأوسط-1084246387.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا وحلفاءها بإغلاق البحر المتوسط وممرات مائية أخرى

11:22 GMT 23.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، "قدرته على إغلاق مضيق جبل طارق"، مشيرًا إلى أن "البحر الأحمر تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل".
وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي، إنه "مع استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين على واشنطن وحلفائها توقع إغلاق ممرات مائية أمامهم كالبحر المتوسط وجبل طارق"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
واتهم البيت الأبيض، أمس الجمعة، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.
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"أنصار الله": أمريكا تقترف حماقة بتشكيلها التحالف البحري العسكري ولدينا خيارات مفاجئة للرد
08:20 GMT
وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.
وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عما وصفته بالسلوك المتهور، زاعمةً أن إيران تقدم لـ"أنصار الله" دعمًا قويًا يشمل طائرات مسيرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخبارية تكتيكية.
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أوستن: أمريكا تدعو إيران إلى خفض التوترات في الشرق الأوسط
18 ديسمبر, 18:01 GMT
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
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