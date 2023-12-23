https://sputnikarabic.ae/20231223/الخارجية-الإيرانية-تبني-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-توسيع-المساعدات-إلى-غزة-غير-كاف-1084385265.html
الخارجية الإيرانية: تبني قرار مجلس الأمن بشأن توسيع المساعدات إلى غزة "غير كاف"
الخارجية الإيرانية: تبني قرار مجلس الأمن بشأن توسيع المساعدات إلى غزة "غير كاف"
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، والذي تم تبنيه أمس الجمعة. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T10:24+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "تبني قرار مجلس الأمن رقم 2720، المتضمن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، خطوة إيجابية لكنها غير كافية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "تبني هذا القرار لا يقلل من مسؤوليات مجلس الأمن، في وقت لا تزال فيه حكومة الولايات المتحدة مسؤولة بشكل أساسي عن استمرار الهجمات الوحشية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد تعديل قدمته روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة منحت، تحت العبارة الخبيثة حول "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية"، إسرائيل الحرية لشن مزيد من القصف العشوائي غير المقيد للبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231222/مسؤول-فلسطيني-أمريكا-أجهضت-محاولة-روسيا-لوقف-حرب-غزة-وخرج-القرار-الأممي-ناقصا-1084374837.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران
الخارجية الإيرانية: تبني قرار مجلس الأمن بشأن توسيع المساعدات إلى غزة "غير كاف"
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، والذي تم تبنيه أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "تبني قرار مجلس الأمن رقم 2720، المتضمن إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، خطوة إيجابية لكنها غير كافية"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف كنعاني، أن "تبني هذا القرار لا يقلل من مسؤوليات مجلس الأمن، في وقت لا تزال فيه حكومة الولايات المتحدة مسؤولة بشكل أساسي عن استمرار الهجمات الوحشية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض
ضد تعديل قدمته روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.
واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة منحت، تحت العبارة الخبيثة حول "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية"، إسرائيل الحرية لشن مزيد من القصف العشوائي غير المقيد للبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة.