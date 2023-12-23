https://sputnikarabic.ae/20231223/القسام-تعلن-خوض-اشتباكات-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-جباليا--1084380793.html
"القسام" تعلن خوض اشتباكات "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في جباليا
"القسام" تعلن خوض اشتباكات "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في جباليا
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، خوض اشتباكات وصفتها "بالضارية" مع الجيش الإسرائيلي منذ أمس، وتستمر إلى اليوم في... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T07:50+0000
2023-12-23T07:50+0000
2023-12-23T07:56+0000
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وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها في تلغرام، إن مقاتلهيا "يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات".وأضافت "القسام" أن مقاتيلها "أوقعوا خلالها (الاشتباكات) عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة".
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
"القسام" تعلن خوض اشتباكات "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في جباليا
07:50 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 07:56 GMT 23.12.2023)
يتبع
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، خوض اشتباكات وصفتها "بالضارية" مع الجيش الإسرائيلي منذ أمس، وتستمر إلى اليوم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها في تلغرام، إن مقاتلهيا "يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات".
وأضافت "القسام" أن مقاتيلها "أوقعوا خلالها (الاشتباكات) عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة".