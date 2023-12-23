عربي
"القسام" تعلن خوض اشتباكات "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في جباليا
https://sputnikarabic.ae/20231223/القسام-تعلن-خوض-اشتباكات-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-جباليا--1084380793.html
"القسام" تعلن خوض اشتباكات "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في جباليا
"القسام" تعلن خوض اشتباكات "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في جباليا
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، خوض اشتباكات وصفتها "بالضارية" مع الجيش الإسرائيلي منذ أمس، وتستمر إلى اليوم في... 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T07:50+0000
2023-12-23T07:56+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084214712_0:0:1451:816_1920x0_80_0_0_c0512dd8907691e4675c8c0922e1599a.png
وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها في تلغرام، إن مقاتلهيا "يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات".وأضافت "القسام" أن مقاتيلها "أوقعوا خلالها (الاشتباكات) عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة".
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084214712_44:0:1132:816_1920x0_80_0_0_eaf2493bd48ab28310944163a5542a16.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

"القسام" تعلن خوض اشتباكات "ضارية" مع الجيش الإسرائيلي في جباليا

07:50 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 07:56 GMT 23.12.2023)
© Photo / t.me/qassambrigadesمشاهد نشرتها "القسام" لتدمير دبابة إسرائيلية
مشاهد نشرتها القسام لتدمير دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
© Photo / t.me/qassambrigades
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، خوض اشتباكات وصفتها "بالضارية" مع الجيش الإسرائيلي منذ أمس، وتستمر إلى اليوم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان نشر على قناتها في تلغرام، إن مقاتلهيا "يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات".
وأضافت "القسام" أن مقاتيلها "أوقعوا خلالها (الاشتباكات) عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 3 قادة فلسطينيين على قائمة اغتيالات الموساد.. صور وفيديو06:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала