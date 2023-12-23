https://sputnikarabic.ae/20231223/الهيئة-البريطانية-للتجارة-البحرية-حادث-جديد-قرب-باب-المندب--عاجل-1084396725.html
الهيئة البريطانية للتجارة البحرية: حادث جديد قرب باب المندب- عاجل
الهيئة البريطانية للتجارة البحرية: حادث جديد قرب باب المندب- عاجل
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، بتلقي تقرير عن حادث قرب مضيق باب المندب، على بعد 45 ميلاً بحريًا جنوب غربي الصليف في اليمن. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T18:17+0000
2023-12-23T18:17+0000
2023-12-23T18:33+0000
أنصار الله
مضيق باب المندب
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وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، أن السلطات المختصة تجري تحقيقًا حول حيثيات الحادث، بينما تم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, مضيق باب المندب, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أنصار الله, مضيق باب المندب, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الهيئة البريطانية للتجارة البحرية: حادث جديد قرب باب المندب- عاجل
18:17 GMT 23.12.2023 (تم التحديث: 18:33 GMT 23.12.2023)
يتبع
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، بتلقي تقرير عن حادث قرب مضيق باب المندب، على بعد 45 ميلاً بحريًا جنوب غربي الصليف في اليمن.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، أن السلطات المختصة تجري تحقيقًا حول حيثيات الحادث، بينما تم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.