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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231223/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084377888.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T05:52+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры, الجيش الروسي
روسيا, новый онлайн для белой редактуры, الجيش الروسي
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:52 GMT 23.12.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:01 GMT 23.12.2023
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:53 GMT 23.12.2023
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أفضل تكتيكيا على محور كوبيانسك
05:53 GMT
05:52 GMT 23.12.2023
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحكم السيطرة على 8 نقاط للقوات الأوكرانية في محور جنوب دونيتسك
03:48 GMT
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 18 شخصا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة.. صور وفيديو00:24 GMT
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