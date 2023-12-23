https://sputnikarabic.ae/20231223/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-2-من-قواته-واستهداف-جنود-إسرائيليين-على-الحدود-بين-البلدين-1084393377.html
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل 2 من قواته واستهداف جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل 2 من قواته واستهداف جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل اثنين من قواته من بلدتي يارون وبريتال، جنوبي البلاد. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T14:07+0000
2023-12-23T14:07+0000
2023-12-23T14:07+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083912722_0:68:1642:991_1920x0_80_0_0_96d5b89214e25af57368adba4a9a0efe.png
وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيدين المجاهدين علي حسين حرب جعفر، من بلدة يارون، وحسن عبد النبي طليس صالح من بلدة بريتال في البقاع".وأكد "حزب الله"، في بيان آخر، أن قواته "استهدفت جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة".أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي استهدف مجرى نهر الليطاني غربي تلة لوبيي وبلدة دير ميماس جنوبي البلاد.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "العدو الإسرائيلي نفذ 3 غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبا من مركز اليونيفيل"، مشيرة إلى أن "الجيش أعاد السيارات عند حاجز الخردلي وقطع الطريق حفاظا على سلامة المواطنين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، "استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان".وقال "حزب الله" في بيان، إنه استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مركز تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا، وقوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، إلى جانب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المنارة.وبحسب البيان، استهدف الحزب في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما استهدف ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وتجمّعًا لضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيوذكرت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ 3 غارات جوية على منطقة اللبونة، كما قصف بالمدفعية الثقيلة وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل دون وقوع إصابات، إلى جانب استهداف أطراف بلدة الخيام".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي
https://sputnikarabic.ae/20231223/وكالة-إسرائيل-نفذت-3-غارات-على-مناطق-بالقرب-من-مركز-اليونيفيل-1084383861.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083912722_32:0:1373:1006_1920x0_80_0_0_28adfac02c68d01d36f6948a89899938.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل 2 من قواته واستهداف جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل اثنين من قواته من بلدتي يارون وبريتال، جنوبي البلاد.
وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيدين المجاهدين علي حسين حرب جعفر، من بلدة يارون، وحسن عبد النبي طليس صالح من بلدة بريتال في البقاع".
وأكد "حزب الله"، في بيان آخر، أن قواته "استهدفت جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة".
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي استهدف مجرى نهر الليطاني غربي تلة لوبيي وبلدة دير ميماس جنوبي البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان، بأن "العدو الإسرائيلي نفذ 3 غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبا من مركز اليونيفيل"، مشيرة إلى أن "الجيش أعاد السيارات عند حاجز الخردلي وقطع الطريق حفاظا على سلامة المواطنين".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، "استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي
في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان".
وقال "حزب الله" في بيان، إنه استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مركز تحكم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا، وقوة مشاة إسرائيلية
في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، إلى جانب استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع المنارة.
وبحسب البيان، استهدف الحزب في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما استهدف ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وتجمّعًا لضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخي
وذكرت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ 3 غارات جوية على منطقة اللبونة، كما قصف بالمدفعية الثقيلة وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل دون وقوع إصابات، إلى جانب استهداف أطراف بلدة الخيام".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي راح ضحيتها حتى الآن قرابة 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي